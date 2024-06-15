السبت 15 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جرينوف و118 بندقية.. تفاصيل ضبط 320 سلاح ناري في المحافظات

جريدة الدستور

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية أسفرت جهودها خلال24 ساعة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط (302 قطعة سلاح ناري بحوزة 193 متهم).

ضمت المضبوطات (1) رشاش جرينوف، (46) بندقية آلية، (72) بندقية خرطوش، (183) فرد محلى، (3315) طلقة مختلفة الأعيرة،(50) خزينة متنوعة، و(216) قطعة سلاح أبيض.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية

 

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من بينها جرينوف.. ضبط 209 أسلحة نارية و308 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة

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