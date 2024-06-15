السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تمارا حداد: أهالي غزة يعيشون وضعا مأساويا وغير إنساني

تمارا حداد
تمارا حداد

قالت الدكتورة تمارا حداد، الباحثة السياسية، إنه لا يوجد في قطاع غزة عيد أضحى أو يوم عرفة أو أي وضع طبيعي يعيشه الإنسان الغزاوي، وذلك أمام استمرارية التجويع والحصار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت حداد، خلال تصريحاتها عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن الوضع صعب جدًا وماسأوي في القطاع، فلا يوجد وصف للكارثة الإنسانية الحقيقية التي يعيشها سكان القطاع من قبل المجازر والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال يوميًا، ولا يوجد هناك آفق تنهي هذا الأمر.

الحرب ستستمر وتمتد حتى يحقق الاحتلال هدفه

ونوهت الباحثة السياسية، بأن إسرائيل واليمين المتطرف في سياق إيدلوجيتها الحالية حسم المعركة عسكريًا، هو ما يعني أن الحرب سوف تستمر وتمتد حتى يحققون هدفهم، رغم أن الحسم العسكري غير قائم.

وتابعت: الكيان الإسرائيلي حتى الآن لم يحقق الهدفين الذي وضعهما في بدء المعركة، وهما إخراج الرهائن، والقضاء على المقاومة الفلسطينية. 

غزة أهالي غزة أهالي غزة يعيشون وضعا مأساويا وضعا مأساويا وغير إنساني تمارا حداد الدكتورة تمارا حداد الباحثة السياسية

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