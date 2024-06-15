السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حالة الطقس اليوم وغدًا أول أيام عيد الأضحى 2024

الطقس في مصر
الطقس في مصر

ارتفع البحث عن حالة الطقس اليوم السبت من قبل عدد كبير من المواطنين وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها معظم محافظات مصر خلال الأيام الحالية، ونتيجة لذلك نستعرض حالة الطقس اليوم وخلال الأيام القادمة. 

حالة الطقس اليوم السبت 

اكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هناك استمرار في ذروة الموجة شديدة الحرارة على اغلب انحاء الجمهورية، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على اغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة ليلًا على اغلب الانحاء معتدل على السواحل الشمالية، كما تشهد البلاد نشاط رياح على اغلب الانحاء على فترات متقطعة. 

درجات الحرارة اليوم 

القاهرة الكبرى والوجه البحري 

العظمى 43 

الصغرى 29 

السواحل الشمالية 

العظمى 33 

الصغرى 24 

جنوب سيناء 

العظمى 44 

الصغرى 32 

شمال الصعيد 

العظمى 45 

الصغرى 30 

جنوب الصعيد 

العظمى 48 

الصغرى 32  

واشارت "الأرصاد" إلى أن البلاد لا تزال تحت تأثير كتل هوائية شديدة الحرارة ورطبة نسبيًا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس مع درجات حرارة فوق المعدلات الطبيعة خلال هذا الوقت من حيث سجلت القاهرة اليوم 42.3 درجة، ونصحت الهيئة الجميع باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، مثل شرب الكثير من السوائل، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، ومتابعة تحديث النشرة الجوية خلال هذه الموجة.

حالة الطقس اليوم السبت 15-6-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم خلال الساعات المقبلة

حالة الطقس غدًا الاحد 16 يونيو اول ايام عيد الاضحى 

اوضحت الهيئة العامة للارصاد الجوية أن طقس غدًا الاثنين الموافق 16 يونيو أول ايام عيد الاضحى المبارك سيشهد الطقس انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وتشهد ايضًا نشاط رياح على اغلب الانحاء على فترات متقطعة. 

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاحد على جمهورية مصر العربية 

القاهرة الكبرى والوجه البحري 

العظمى 39 

الصغرى 26 

السواحل الشمالية 

العظمى 30 

الصغرى 23 

جنوب سيناء 

العظمى 43 

الصغرى 32 

شمال الصعيد 

العظمى 44 

الصغرى 29 

جنوب الصعيد 

العظمى 47 

الصغرى 32 

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حالة الطقس اليوم السبت 15-6-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

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