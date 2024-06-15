محافظ القاهرة يتابع استعدادات محور البساتين لاستقبال الأضاحي

تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الجهود التي يبذلها العاملون بمجزر البساتين الآلي استعدادًا لاستقبال أضاحي المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ الاجراءات الصحية أثناء الذبح والكشف الجيد على الذبائح ظاهريًا وباطنيًا.

ووجه محافظ القاهرة بضرورة رفع مخلفات الذبح أولًا بأول مع غسل العنابر بالمطهرات مشددًا على حسن معاملة المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة أن جميع المجازر الحكومية بالقاهرة (الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان) تعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام العيد لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجانًا لهم حيث تشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح، والكشف على اللحوم، والاستضافة لحين انتهاء الذبح، والتجهيز ومكان انتظار السيارة.

وطالب محافظ القاهرة بتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم، مؤكدًا أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يقوم بذبح الأضاحى بالشارع ويترك المخلفات والدماء، مشيرًا إلى أن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى ١٠ آلاف جنيه.

ولفت د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة إلى أن عدد رؤوس الماشية المستهدف ذبحها بمجازر القاهرة الخمسة ( حلوان، طرة، الممتاز، السلام، البساتين) حتى صبيحة أول أيام العيد تبلغ ٥٠ ألف رأس منها ٣٥ ألف بمجزر البساتين وحده نتيجة الحملات المشددة لمنع الذبح خارج المجازر، مشيرًا إلى أن مجازر القاهرة استقبلت حتى اليوم ٤٨٠٢٧ رأس منها ١٤٦١٢ بقري، ١٨٩٧ جاموسي، ٣٠٥٣٧ اغنام، ٦٥ ماعز، ٩١٦ من الجمال.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات الرقابية التي تمت بالتعاون مع مباحث التموين أسفرت عن تحرير أكثر من ١٣١ محضرًا، وضبط ٤٩ طن لحوم، وتم إعدام غير صالح منها للاستخدام، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى أن الطاقة الاستيعابية للمجزر الآلي بالبساتين كبيرة تمكن من ذبح ٥ آلاف رأس يوميًا حيث يتكون من 6 خطوط بالإضافة إلى ٤ صالات لاستيعاب الأضاحي، مشيرًا إلى وجود أختام بالمجزر تحوي أرقام سرية غير قابلة للتزوير.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري أنه يوجد غرفة عمليات في كل حي لتلقي بلاغات المواطنين بوجود أي مشكلات لحلها على الفور على الأرقام الخاصة بمديرية الطب البيطري ٢٧٤٢٦٩٩٣، ٢٧٤٢٧٠٥٣ بالإضافة إلى رقم الهيئة العامة للخدمات البيطرية ١٩٥٦١.