السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعدادات في الأجهزة التنفيذية والقطاعات خلال عيد الأضحى

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية التجهيزات النهائية وما تم اتخاذه من استعدادات على مستوى الأحياء لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا على رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات والمديريات والمرافق الخدمية.

وكلف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بشن جولات مفاجئة على القطاعات الخدمية، والتواجد الميداني على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي مشكلات طارئة، مشددًا على استمرار الاستعدادات القصوى بجميع القطاعات خلال أيام العيد.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، ورفع كفاءة الحدائق، ورفع كفاءة المساجد، بالإضافة إلى تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات والتصدي لأي محاولات للبناء المخالف وإزالتها في المهد، محذرًا بعدم التهاون واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين.

انعقاد غرفة عمليات بالمحافظة على مدار 24ساعة

وأكد الشريف على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات في جميع المديريات والجهات الخدمية بشكل دائم ومستمر على مدار ال 24 ساعة، لاستقبال كافة شكاوى المواطنين أو أي بلاغات، ورصد أى حالات طارئة.

ووجه المحافظ مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار ومواجهة جشع التجار، ومراجعة توافر كافة السلع الغذائية والمواد التموينية، مع تكثيف حملات مراقبة الأسواق.

على الصعيد ذاته؛ أكد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، ومرفق الإسعاف خلال أيام العيد، والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أي نواقص في الأدوية.

وكذا التأكيد على مرفق الإسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الاسعاف على مستوى المحافظة.

هذا وقد تم توجيه مسئولي المرور والنقل العام والمواقف، بتكثيف حملاتهم والتنسيق فيما بينهم لمراجعة موقف المواصلات العامة ومتابعة تسعيرة سيارات الأجرة والتاكسي مع عمل حملات مستمرة لضبط المخالفين، ومراجعة موقف نظافة أتوبيسات الهيئة وحرم الترام وعربات الترام.

رفع كفاءة الوحدات الشاطئية والخدمات المقدمة للمصطافين

وأصدر المحافظ تعليماته للإدارة المركزية للسياحة والمصايف برفع درجة الاستعداد بجميع الشواطئ لاستقبال المصطافين من مواطني وزائري الإسكندرية خلال إجازة العيد.

كما تم التشديد على متابعة التجهيزات النهائية، والانتهاء من أعمال رفع كفاءة الوحدات الشاطئية والخدمات المقدمة للمصطافين، مشيرًا أنه تم تكثيف التجهيزات خلال الأيام السابقة والتشديد على منع أي تجاوزات أو مخالفات.

محافظ الإسكندرية التجهيزات النهائية عيد الأضحى المبارك الاستعدادات القصوى غرفة عمليات بالمحافظة

مواد متعلقة

قائمة الأفلام وأسعار التذاكر في دور العرض السينمائي بالإسكندرية

تكثيف الحملات المرورية لمفتشى مصايف الإسكندرية استعدادا لاستقبال عيد الأضحى

توزيع لحوم وساحات للصلاة.. فعاليات التحالف الوطني بالإسكندرية للاحتفال بعيد الأضحى

مكتبة متنقلة.. صاحب مبادرة "تاكسى بوك": هدفى عودة القراءة ومساعدة الغير (فيديو)

14 نخلة مصابة بالتسوس.. حقيقة المنشورات المتداولة لقطع الأشجار بالإسكندرية

الأكاديمية العربية ضمن أفضل جامعات العالم فى تصنيف التايمز للتنمية المستدامة

انطلاق أولى ورش التصوير الفوتوغرافي لمسابقة "بلسوار" من شاطئ ستانلي بالإسكندرية

قنصل روسيا بالإسكندرية: مصر كانت دائمًا وستظل صديقًا مقربًا لموسكو

الأكثر قراءة

حكم من أكل أوشرب ناسيا في صيام يوم عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب

بشرى سارة من "الزراعة" بشأن لحوم الأضاحى.. إليك التفاصيل الكاملة

"التموين" تعلن مواعيد عمل المخابز فى أول أيام عيد الأضحى 2024 (تفاصيل)

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

نكشف خطة الأهلى لإنقاذ صفقة زين الدين بلعيد قبل رحيله إلى الدورى البلجيكى

مصرع وإصابة 7 فى حادث تصادم 4 سيارات بطريق إسكندرية الصحراوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

صور

حجاج بيت الله الحرام يقفون بعرفة فى يوم الحج الأكبر

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا