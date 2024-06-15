محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعدادات في الأجهزة التنفيذية والقطاعات خلال عيد الأضحى

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية التجهيزات النهائية وما تم اتخاذه من استعدادات على مستوى الأحياء لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا على رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات والمديريات والمرافق الخدمية.

وكلف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بشن جولات مفاجئة على القطاعات الخدمية، والتواجد الميداني على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي مشكلات طارئة، مشددًا على استمرار الاستعدادات القصوى بجميع القطاعات خلال أيام العيد.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، ورفع كفاءة الحدائق، ورفع كفاءة المساجد، بالإضافة إلى تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات والتصدي لأي محاولات للبناء المخالف وإزالتها في المهد، محذرًا بعدم التهاون واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين.

انعقاد غرفة عمليات بالمحافظة على مدار 24ساعة

وأكد الشريف على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات في جميع المديريات والجهات الخدمية بشكل دائم ومستمر على مدار ال 24 ساعة، لاستقبال كافة شكاوى المواطنين أو أي بلاغات، ورصد أى حالات طارئة.

ووجه المحافظ مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار ومواجهة جشع التجار، ومراجعة توافر كافة السلع الغذائية والمواد التموينية، مع تكثيف حملات مراقبة الأسواق.

على الصعيد ذاته؛ أكد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، ومرفق الإسعاف خلال أيام العيد، والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أي نواقص في الأدوية.

وكذا التأكيد على مرفق الإسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الاسعاف على مستوى المحافظة.

هذا وقد تم توجيه مسئولي المرور والنقل العام والمواقف، بتكثيف حملاتهم والتنسيق فيما بينهم لمراجعة موقف المواصلات العامة ومتابعة تسعيرة سيارات الأجرة والتاكسي مع عمل حملات مستمرة لضبط المخالفين، ومراجعة موقف نظافة أتوبيسات الهيئة وحرم الترام وعربات الترام.

رفع كفاءة الوحدات الشاطئية والخدمات المقدمة للمصطافين

وأصدر المحافظ تعليماته للإدارة المركزية للسياحة والمصايف برفع درجة الاستعداد بجميع الشواطئ لاستقبال المصطافين من مواطني وزائري الإسكندرية خلال إجازة العيد.

كما تم التشديد على متابعة التجهيزات النهائية، والانتهاء من أعمال رفع كفاءة الوحدات الشاطئية والخدمات المقدمة للمصطافين، مشيرًا أنه تم تكثيف التجهيزات خلال الأيام السابقة والتشديد على منع أي تجاوزات أو مخالفات.