السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعدام 30 كيلو منتجات غذائية في حملة للصحة على أسواق الوادي الجديد

جانب من الحملات الرقابية
جانب من الحملات الرقابية

شنت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد حملة موسعة على الأسواق ومحلات الجزارة ضمن استعدادات مديرية الصحة لعيد الأضحي المبارك.

وقال الدكتور هشام بكر هارون، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد في بيان له، أنه تم المرور اليوم على عدد (21) من منشآت تداول المواد الغذائية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام الإنساني، وتم إعدام 30 كجم من الأغذية المتنوعة غير صالحة للاستخدام الإنساني، وتم التنبيه على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية.

ووجه هشام الأجهزة التنفيذية المختصة بمديرية الصحة بتشديد الرقابة على العاملين بمحلات بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة، وعلى منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والتزامهم بالممارسات الصحية أثناء تداول الأغذية، والتأكد من أنهم يحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، بالإضافة إلى المرور على سلاسل السوبر ماركت، ومخازن ومصانع اللحوم، فضلاً على ثلاجات حفظ اللحوم وفحصها والتأكد من صلاحيتها واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف وضبط غير الصالح منها، وكذلك المرور على المتنزهات والملاهي وأماكن التجمعات والأماكن السياحية لمتابعة الأغذية المعروضة وطريقة عرضها والوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمي.

أعلن الدكتور هشام بكر هارون، مدير الصحة في الوادي الجديد، أن منافذ الألبان ستعمل خلال الإجازة الرسمية لعيد الأضحى المبارك. وستقدم تلك المنافذ خدماتها للمواطنين من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا، بالإضافة إلى خدمات الطوارئ في الوحدات الصحية التي ستعمل على مدار 24 ساعة وفحص ما قبل الزواج.

وأضاف هارون أنه تتوفر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، بالإضافة إلى أكياس الدم بجميع الفصائل في مراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة. كما أكد تواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال أيام العيد، لاستقبال أي حالات مرضية. وأشار إلى توافر كافة الأمصال واللقاحات الوقائية مثل لدغات العقرب والثعبان وعقر الحيوان، وسيتم توزيعها على أماكن تلقي الخدمة الصحية.

وأشار وكيل صحة الوادي الجديد إلى استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات التابعة، لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فورًا، بما يساهم في ضمان انتظام سير العمل داخل المستشفيات التابعة للمديرية.

جانب من الحملات الرقابية
جانب من الحملات الرقابية
جانب من الحملات الرقابية
جانب من الحملات الرقابية
جانب من الحملات الرقابية
جانب من الحملات الرقابية
مديرية الصحة الوادي الجديد حمله موسعة الاسواق ومحلات الجزارة عيد الأضحى المبارك وكيل وزارة الصحة تدوال المواد الغذائيه للتاكد من سلامتها الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية تشديد الرقابة على العاملين محلات بيع اللحوم والطيور

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