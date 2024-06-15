السبت 15 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مياه الشرقية توعي المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك

حملات التوعية
حملات التوعية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث وتعريفهم بالمسؤولية المجتمعية تجاه ترشيد استهلاك المياه، من خلال نشر ثقافة الحد من الإسراف. وذلك في ظل ارتفاع النمو السكاني وثبات حصة مصر السنوية من مياه نهر النيل، وكذلك السعي إلى القضاء على ظاهرة إلقاء المخلفات بشبكات الصرف الصحي، والتي تكبد الدولة خسائرًا كبيرة.

وفي هذا الإطار، أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى قيام فريق التوعية بالشركة بإطلاق حملات توعوية ميدانية، استهدفت 7 مليون مواطن في عدد من قرى مراكز ومدن المحافظة، وذلك تحت شعار "خلي فرحة العيد تكمل"، لتوعيتهم بخطورة إهدار المياه المستخدمة في تنظيف المنازل وغسيل السجاد وتنظيف الأضاحي، وكذلك خطورة إلقاء مخلفات الذبح بشبكات الصرف الصحي، والتي تؤدي إلى انسدادها وحدوث أعطال بها. مما يضطر الشركة إلى قطع المياه عن المنازل للتعامل مع إصلاح تلك الأعطال وإفساد فرحة المواطنين بالعيد. وأشار إلى أن الحملات التوعوية تضمنت توزيع مطبوعات ومطويات توعوية، تحمل عددًا من الرسائل الإرشادية.

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم التنسيق مع مديرية الأوقاف لتكون الخطبة الثانية من صلاه الجمعة موحده تتضمن التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والسلوكيات الصحيحة للتعامل مع شبكات الصرف الصحي لافتا الي أن الحفاظ على المياه واجب وطني ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع لافتًا إلى أن الشركة تبذل جهودًا كبيرة لإيصال كوب ماء نظيف لكل منزل

 ناشد رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة التخلص الآمن من مخلفات الذبح بتجميعها في اكياس سميكة وإلقاؤها بالأماكن المخصصة لذلك حفاظًا على البيئة والبنية التحتية لشبكات الصرف الصحي بنطاق المحافظة.

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