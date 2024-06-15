نقيب المحامين يوجه باستمرار عمل إدارة العلاج بالنقابة العامة والفرعيات خلال إجازة العيد

وجه عبد الحليم علام نقيب المحامين، باستمرار عمل إدارة العلاج، طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، في جميع المنافذ المحددة لاستخراج خطابات العلاج بالنقابة العامة برمسيس، وجميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

تقديم الخدمات خلال العطلات الرسمية

يأتي ذلك حرصًا من نقيب المحامين عبد الحليم علام، على تيسير الخدمات للمحامين في جميع أنحاء الجمهورية، وعلى استمرار تقديم الخدمات لهم، خلال العطلات الرسمية؛ خاصة التي تتعلق بصحتهم وسلامتهم.

وتم توفير موظفين لإصدار خطابات مباشرة لمعامل التحاليل والآشعة المتعاقد معها عبر تطبيق الواتساب، دون تكبد المحامي عناء الذهاب للإدارة أو مقر نقابته الفرعية للحصول عليه، وبناء على ذلك يستطيع المحامي الذهاب إلى معامل التحاليل والآشعة المتعاقد معها على مستوى الجمهورية؛ بالكارنيه والروشتة للحصول على خدمته.

ويبدأ العمل خلال إجازة عيد الأضحى من الساعة العاشرة صباحًا ويستمر حتى الثانية ظهرًا، في النقابة العامة، وجميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.