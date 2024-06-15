السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"اشتهر بصوته الجميل وتلاوته المميزة".. تعرف على الدكتور ماهر المعيقلي

ماهر المعيقلي
ماهر المعيقلي

ألقى الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، خطبة وقفة عرفات الكبرى بمسجد نمرة بمكة المكرمة، بحضور أكثر من مليوني حاج في جبل عرفات.

معلومات عن خطيب وقفة عرفات الكبرى بمسجد نمرة:

إمام وخطيب المسجد الحرام، من مواليد  يناير 1969 بالمدينة المنورة، وبعد زواج والده حمد المعيقلي من سيدة باكستانية الأصل، انتقل للعيش في جده بعيدا عن قبيلته.

اشتهر بصوته الجميل وتلاوته المميزة، ليحرص على سماعه الكثيرون، ويحظى بمكانة بارزة بين الجميع ممن يستمعون الى تلاوته.

وحفظ القرآن الكريم، ودرس بكلية المعلمين في المدينة وتخرج منها معلما لمادة الرياضيات، وانتقل للعمل بمكة المكرمة معلمًا ثم أصبح مرشدًا طلابيًّا في مدرسة "الأمير عبد المجيد" بمكة المكرمة.

حصل على درجة الماجستير في فقه الإمام أحمد بن حنبل في كلية الشريعة بجامعة أم القرى، وحصل على درجة الدكتوراه في التفسير، وعمل كأستاذ مساعد بقسم الدراسات القضائية بكلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى ويشغل منصب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي.

حصل على درجة الدكتوراه في الفقه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى عام 2012،  وهو من أشهر القُرَّاء في العالم الإسلامي.

تولى إمامة المصلين بالمسجد النبوي الشريف في شهر رمضان في عامي 1426 و1427 هجريا، وشغل إمامة المصلين في صلاتي التراويح والتهجد بالمسجد الحرام بشهر رمضان المبارك عام 1428 هجريا، كما عُين إماما رسميا للمسجد الحرام منذ 1428 هجريا حتى الآن.

خطبة عرفات: مقاصد الشريعة الإسلامية وأهدافها

وتحدث الدكتور ماهر المعيقلي، عن مقاصد الشريعة الإسلامية وأهدافها، قائلًا: الحج ليس مكانا لترديد الشعارات السياسية، وأنه على كل مؤمن أن يسعى إلى المحافظة على سلامة الخلق، واستقرار الحياة، وانتشار الأمن، وتمكن الناس من تحصيل مصالحهم الدينية والدنيوية، وعليه أن يتعاون مع غيره في ذلك تقربا لله، وطلبا لثوابه في الآخرة.

وتابع: على كل مسلم عدم تمكين العابثين من محاولة التأثير في مقاصد الشرع في المحافظة على هذه الضروريات. وعلينا جميعا كلٌّ بحسب مهمته وعمله ومركزه مسؤولية تجاه ذلك، وعلينا جميعا أن نربي النفوس وخصوصا نفوس الناشئة على احترام هذه الضروريات.

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