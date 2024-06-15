قانون اللعب المالى النظيف يحسم مصير فيتور روكى مع برشلونة بالموسم الجديد

حسم نادي برشلونة الإسباني موقفه بشأن مصير فيتور روكي، مهاجم الفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وكان فيتور روكي قد انضم إلى صفوف برشلونة في يناير الماضي، قادمًا من أتلتيكو باراناينسي، مقابل 30 مليون يورو، وبشرط جزائي كبير يصل إلى 500 مليون يورو.

وشهدت الفترة الماضية معاناة فيتور روكي من عدم المشاركة تحت قيادة المدرب السابق تشافي هيرنانديز، الذي أكد أنه أصبح خارج حساباته.

برشلونة يحسم مصير فيتور روكي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يرغب في بقاء فيتور روكي للموسم المقبل، ولكن بشرط عدم الدخول تحت طائلة قانون اللعب المالي النظيف.

وأوضحت الصحيفة، أنه في حال أراد نادي برشلونة، بقياة المدرب الجديد هانز فليك، التعاقد مع صفقات جديدة، فإنه سيضطر إلى الاستغناء عن خدمات فيتور روكي؛ في ظل الأزمة المادية التي يُعاني منها الفريق وتجنبًا لقانون اللعب المالي النظيف.

أما الخيار الثاني، هو إعارة فيتور روكي لأي نادٍ آخر للحصول على فرصة للمشاركة.

وأضافت الصحيفة، أنه في حال رحيل فيتور روكي، فإن برشلونة لديه بدلاء للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الموسم المقبل، وهما فيران توريس وكذلك مارك جيويو، بجانب باو فيكتور من الأكاديمية.

من جانبه، أكد فيتور روكي في وقت سابق، أنه يأمل في تقديم أفضل ما لديه في الموسم المقبل، حتى يحظى بثقة المدرب الجديد هانز فليك، وينجح في حجز مكانه بشكل أساسي في تشكيل الفريق ومساعدة زملائه على التتويج بالألقاب مستقبلًا.

يذكر أن التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى رغبة نادي يوفنتوس الإيطالي في الحصول على خدمات فيتور روكي في الميركاتو الصيفي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للشاب البرازيلي، صاحب الـ19 عامًا، رفقة برشلونة في في 30 يونيو 2031.