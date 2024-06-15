السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قائمة الأفلام وأسعار التذاكر في دور العرض السينمائي بالإسماعيلية

أفلام العيد
أفلام العيد

تستعد دور العرض السينمائي بمحافظة الإسماعيلية لعرض مجموعة من أفلام موسم عيد الأضحى المبارك، ومن بينها فيلم "ولاد رزق 3" بطولة الفنان أحمد عز، وفيلم "أهل الكهف" بطولة الفنان خالد النبوي.

أفلام عيد الأضحى بدور العرض في الإسماعيلية

وتعرض سينما الحرية فيلم "ولاد رزق 3" بطولة أحمد عز، آسر ياسين، عمرو يوسف، كريم قاسم، علي صبحي، ومحمد ممدوح، وفيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي، بسعر تذكرة 100 جنيه، فيما تعرض سينما دنيا فيلم "ولاد رزق 3" بسعر تذكرة 100 جنيه.

عروض سينما الشعب بالإسماعيلية

وفي سينما الشعب، يعرض قصر ثقافة الإسماعيلية فيلم "اللعب مع العيال" بطولة محمد إمام، أسماء جلال، مصطفى غريب، باسم سمرة، دينا محسن "ويزو"، وبيومي فؤاد، بسعر تذكرة 40 جنيهًا فقط.

مواعيد وأماكن أفلام عيد الأضحى بسينما الشعب

وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، 4 أفلام جديدة من أفلام موسم العيد في 20 موقعًا ثقافيًا تابعا لها في 18 محافظة من خلال مشروع "سينما الشعب"، بسعر موحد ومخفض 40 جنيهًا للتذكرة، وذلك ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بعيد الأضحى المبارك، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

والأفلام هي "ولاد رزق 3" ويعرض في كل من قصر السينما بجاردن سيتي، قصر ثقافة روض الفرج، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة دمنهور، سينما هيبس بالوادي الجديد، قصر ثقافة الزقازيق، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، سينما السادات بالمنوفية، قصر ثقافة القناطر، قصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة، وللمرة الأولى قصر ثقافة ديرب نجم بالشرقية.

ويعرض فيلم "أهل الكهف" بمسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة أسيوط، المركز الثقافي بطنطا، أما فيلم "عصابة الماكس" فيقدم بسينما قصر ثقافة شرم الشيخ، وقصر ثقافة ببا ببني سويف، وأخيرا فيلم "اللعب مع العيال" يعرض بسينما المركز الثقافي بكفر الشيخ، قصر ثقافة الإسماعيلية، وقصر ثقافة العريش.

وتُقام الحفلات بجميع المواقع المُشار إليها بدءًا من 10 صباحًا، وحتى 12 بعد منتصف الليل.

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