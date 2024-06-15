السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلام عبري: صفارات الإنذار تدوى في عدد من مستوطنات الجليل الغربي

مستوطنات الجليل الغربي
مستوطنات الجليل الغربي

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صفارات الإنذار تدوي في عدد من مستوطنات الجليل الغربي تحسبا لتسلل مسيرات من جنوب لبنان، وفق نبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

وأفادت مراسلة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، بأن شرطة الاحتلال تخصص "وحدة نخبة" للتعامل مع المتظاهرين المطالبين بإطلاق سراح المحتجزين بقطاع غزة.

ومن جانبها أعلنت الصحة الفلسطينية، أن جيش الاحتلال ارتكب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت 15 ألف طفل شهـيد، مؤكدة أن الواقع الإنساني في شمال غزة يشهد مجاعة وإبادة جماعية، مضيفة أن هناك نحو 10 آلاف مصاب حالاتهم حرجة ويحتاجون  إلى العلاج خارج القطاع، و60 ألف سيدة  حامل في قطاع  غزة معرضات لخطر الإجهاض  ويعانين سوء التغذية ".

الجليل الغربي مستوطنات الجليل الغربي جنوب لبنان حزب الله شرطة الاحتلال

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