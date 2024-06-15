السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عروض أفلام عيد الأضحى بسينما الشعب في بورسعيد

أفلام العيد
أفلام العيد

تعرض سينما الشعب بقصر ثقافة بورسعيد نطاق حي العرب، مجموعة من الأفلام الجديدة ضمن موسم عيد الأضحى المبارك، من بينها "ولاد رزق 3"، "أهل الكهف"، و"عصابة الماكس"، وذلك بسعر مخفض وموحد للتذكرة 40 جنيهًا للفرد، وتبدأ الحفلات من 10 صباحًا، وحتى 12 منتصف الليل.

مواعيد وأماكن أفلام عيد الأضحى بسينما الشعب

وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، 4 أفلام جديدة من أفلام موسم العيد في 20 موقعًا ثقافيًا تابعا لها في 18 محافظة من خلال مشروع "سينما الشعب"، بسعر موحد ومخفض 40 جنيهًا للتذكرة، وذلك ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بعيد الأضحى المبارك، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

والأفلام هي "ولاد رزق 3" ويعرض في كل من قصر السينما بجاردن سيتي، قصر ثقافة روض الفرج، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة دمنهور، سينما هيبس بالوادي الجديد، قصر ثقافة الزقازيق، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، سينما السادات بالمنوفية، قصر ثقافة القناطر، قصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة، وللمرة الأولى قصر ثقافة ديرب نجم بالشرقية.

ويعرض فيلم "أهل الكهف" بمسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة أسيوط، المركز الثقافي بطنطا، أما فيلم "عصابة الماكس" فيقدم بسينما قصر ثقافة شرم الشيخ، وقصر ثقافة ببا ببني سويف، وأخيرا فيلم "اللعب مع العيال" يعرض بسينما المركز الثقافي بكفر الشيخ، قصر ثقافة الإسماعيلية، وقصر ثقافة العريش.

وتُقام الحفلات بجميع المواقع المُشار إليها بدءًا من 10 صباحًا، وحتى 12 بعد منتصف الليل.

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