السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عصام عمر وطه دسوقي يستكملان تصوير "سيكو سيكو" بعد إجازة عيد الأضحى

عصام عمر وطه دسوقي
عصام عمر وطه دسوقي

حصل كلا من النجمين عصام عمر، وطه دسوقي، على إجازة من تصوير أحدث أعمالها السينمائية فيلم "سيكو سيكو" ، على أن يعود فريق العمل للتصوير مرة أخرى بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، بقيادة المخرج عمر المهندس.

عصام عمر وطه دسوقي يستكملان تصوير "سيكو سيكو" بعد إجازة عيد الأضحى 

وكان قد بدأ فريق عمل فيلم سيكو سيكو، تصوير أحداث الفيلم منذ 3 أيام، وهو من بطولة النجمين عصام عمر وطه الدسوقي، وهو أول البطولات المطلقة لهما في مجال السينما، والفيلم من تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس،  ومن إنتاج المتحدة للإنتاج السينمائي وفيلم سكوير والمنتج أحمد بدوي، ومن المقرر عرضه فى نهاية عام 2024.  

طه دسوقي وعصام عمر يروجان لأولى أفلامهما سيكو سيكو 

وكان قد نشر طه دسوقي، صورة تجمعه بالفنان عصام عمر، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام وعلق عليها قائلًا : «توكلنا على الله بدء تصوير فيلم سيكو سيكو، تأليف محمد الدباح واخراج عمر المهندس».

آخر أعمال عصام عمر وطه دسوقي 

وكان آخر أعمال عصام عمر هو مسلسل  مسار اجباري والذي شاركه في بطولته كل من أحمد داش، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.

بينما كان آخر أعمال طه دسوقي، مسلسل حالة خاصة، الذي عرض على منصة واتش ات الرقمية، وتدور أحداثه  حول المحامي (نديم أبو سريع)، الذي يمتلك قدرات خاصة، ويلتحق بالعمل في مكتب محاماة شهير تمتلكه (أماني النجار)، وتمتلئ رحلة (نديم) بالتحديات الصعبة، ورغم استغلاله في الكثير من الأمور، إلا أن شخصيته وقلبه الأبيض كانا دائمًا منقذين له.

مسلسل حالة خاصة أحد إنتاجات منصة watch it الأصلية، من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج «تى فيجن» للمنتج طارق الجناينى، ومن المفترض عرض العمل على المنصة بدءًا من اليوم، وهو مكون من 10 حلقات.

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