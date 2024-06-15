خروجة المسرح.. خريطة العروض المسرحية في عيد الأضحى 2024

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء عيد الأضحى المبارك والذي يهتم فيه قطاع عدد كبير من الجمهور من مختلف الأعمار على حضور العروض المسرحية ويقدم مسرح الدولة على مسارحه المختلفة بالقاهرة والمحافظات عدد من العروض المسرحية الجديدة التي تعرض بالتزامن مع عيد الأضحى 2024.

خريطة العروض المسرحية في عيد الأضحى 2024

ويرصد الدستور في السطور التالية خريطة العروض المسرحية في عيد الأضحى 2024.

المسرح القومي

يٌقدّم المسرح القومي على مدار أيام عيد الأضحي المبارك مسرحية "مش روميو وجوليت"، المستوحى من نص "روميو وجولييت" لوليام شكسبير، للفنان الكبير علي الحجار، هي أولى المسرحيات التي ستعرض للجمهور في ثاني أيام عيد الأضحي، وسيكون عمل استعراضي غنائي، ويشاركه البطولة نخبة من نجوم الفن وهم: "رانيا فريد شوقي، ومحمد عادل ميدو، ومن المقرر أن ينطلق في التاسعة مساءً.

المسرح القومي للأطفال

في ثاني أيام عيد الأضحي، سيفتتح المسرح القومي للأطفال، أول عروضه بمسرحية "الحلم حلاوة"، والعمل من تأليف ياسر أبو العينين، وفكرة وإخراج مي مهاب، ويقدم العرض على مسرح متروبول، وينطلق من ثاني أيام العيد فى الساعة السابعة والنصف مساء.

مسرح ميامي

سيفتتح شباب فرقة المسرح الكوميدي، بقيادة الفنان ياسر الطوبجي، عرض مسرحية "العيال فهمت"، وهذه الفرقة من أهم الفرق الجماهيرية المصرية التابعة لوزارة الثقافة المصرية، وسيكون في ثالث أيام عيد الأضحي.

والعرض مأخوذ عن الفيلم الغنائي صوت الموسيقى، من إخراج شادي سرور وتعرض على مسرح ميامي في الثامنة والنصف.

كما ستعرض فرقة المسرح الكوميدي في ثالث أيام عيد الأضحي، مسرحية "يوم عاصم جدا" من تأليف وأشعار أيمن النمر، رؤية وإخراج عمرو حسان، في تمام التاسعة مساءً.

المسرح العائم

من المقرر أن يعرض مسرح الشباب بقيادة الفنان سامح بسيونى، عرض "مرايا إلكترا" من تأليف متولي حامد، وإخراج أيمن مصطفى، والذي من المقرر أن يعرض في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، في ثالث أيام عيد الأضحي.

البيت الفني للمسرح

من المقرر أن يعرض البيت الفني للمسرح، تحت قيادة المخرج خالد جلال، وسيكون العرض المسرحي هو "ذات.. والرداء الأحمر"، والذي سيكون من تأليف وأشعار السيناريست وليد كمال، إخراج نادية الشويخ، وسيعرض في ثاني أيام العيد في الساعة الثامنة مساء.

وسيكون العرض ضخم وبه نخبة من ألمع الفنانين من بينهم: "الفنانة القديرة إسعاد يونس، والفنانة القديرة هالة فاخر، ومايان السيد، وسامي مغاوري، عمرو رمزي، أشرف طلبة، عصام الشويخ، تامر فرج، وألحان الموسيقار الكبير هاني شنوده".

مسرح الغد بالعجوزة

سيعرض على مسرح الغد بالعجوزة، العرض المسرحي "النقطة العميا"، والذي خاض من خلاله الفنان نور محمود أولى تجاربه المسرحية، ويضم مجموعة من النجوم وهم: "أحمد السلكاوي، وأحمد عثمان، وحسام فياض، وهايدي بركات، وعمر صلاح الدين، إعداد وإخراج أحمد فؤاد"، وستعرض في تمام الساعة الثامنة والنصف من ثالث أيام عيد الأضحي.

المسرح العائم الصغير بالمنيل

في الساعة التاسعة والنصف مساءً من ثاني أيام عيد الأضحي، سيعرض على المسرح العائم الصغير بالمنيل، العرض المسرحي "السمسمية" وهو من كتابة وإخراج سعيد سليمان، رؤية موسيقى هيثم درويش، ملابس سماح نبيل، مخرجان منفذان عليا عبدالخالق، وفاطمة عصمت، وبطولة مجموعة من الشباب.

مسرح الإسكندرية

يخوض الفنان عمرو عبدالعزيز في مع فرقة مسرح الإسكندرية، العرض المسرحي "حازم حاسم جدا" وهو من كتابة وليد يوسف، إخراج محمد مرسي علي مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية في تمام الثامنة مساء، في ثانٍ أيام عيد الأضحى.