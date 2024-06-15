السبت 15 يونيو 2024
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الخشت يوجه برفع الاستعدادات بمستشفيات جامعة القاهرة خلال إجازة عيد الأضحى

الدكتور محمد الخشت
الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، رفع درجة الاستعدادات القصوى وحالة الطوارئ بجميع مستشفيات جامعة القاهرة وقصر العيني خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لاستمرار تقديم الخدمات الطبية بجميع الأقسام والتخصصات الطبية والتعامل مع الحالات الطارئة.
وأكد الدكتور محمد الخشت في توجيهاته للدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات قصر العيني، والدكتور محمد سمرة عميد معهد الأورام، والدكتور شريف منسي مدير الإدارة المركزية الطبية، والدكتور علاء حمزة مدير مستشفى الطلبة، استمرار عمل مستشفيات الجامعة بكامل طاقتها وتواجد جميع الأطقم الطبية والعاملين على مدار الساعة مع تنظيم الإجازات لتيسير العمل خلال إجازة العيد، وتجهيز أطقم طبية إضافية فى حال حدوث أي طوارئ، لاستقبال المرضى وإجراء التدخلات الطبية العاجلة في كافة التخصصات.

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وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى تكليف إدارة مستشفيات قصر العيني ومعهد الأورام ومستشفى الطلبة بمتابعة انتظام وجودة الخدمة الصحية المُقدمة بمختلف الأقسام والوحدات خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وعدم الزحام داخل أقسام المستشفيات في ظل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة المرضى.
وشدد الدكتور محمد عثمان الخشت، على ضرورة توفير كافة الإمكانات الطبية اللازمة لخدمة المرضى من أدوات ومستلزمات طبية، وأدوية بمختلف أنواعها، والتأكيد على حالة عمل الأجهزة الطبية، مؤكدا استعداد أقسام ووحدات المستشفيات لاستقبال المرضى، والحرص على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

202 مسجد لآداء صلاة عيد الأضحى أ إجازة عيد الأضحى 14 مستشفى ٢٠٤ مسجد لأداء صلاة عيد الأضحى الخشت العام الدراسي الجديد

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