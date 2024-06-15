السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صحة الشرقية تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى

الدكتور هشام مسعود
الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مديري مديريات (الصحة – التموين – الطب البيطري) برفع درجة الاستعداد القصوى والتعاون التام فيما بينهم والتنسيق بين غرف العمليات الفرعية بكل مديرية مع غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام، لرصد أي قصور في الخدمات أو أحداث طارئة خلال اجازة عيد الأضحى المبارك لسرعة توفير البدائل والحلول والاستعداد المناسب للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة  بهدف التيسير على المواطنين مع الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات والأوبئة.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى تفعيل غرفة الأزمات والكوارث بالمديرية لتعمل على مدار الساعة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وكذلك رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، والتأكيد على تواجد مدير المنشأة أو من ينوب عنه وموافاة المديرية بجدول إشرافي لكل مستشفى وإدارة صحية مع عمل العيادات الخارجية والمسائية بكامل طاقتها والتأكيد علي مديري المستشفيات والإدارات بمناظرة مصادر المياه والصرف والكهرباء والمصادر البديلة والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين وعمل الصيانة الدورية لها، وكذلك وجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ، والتأكيد علي توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأطقم العلاجية لاستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة وتقديم العلاج الازم لها.

أوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم التنبيه علي مدير عام الصيدلة ومديرة التموين الدوائي بالمديرية بوضع جدول نوبتجيات بمخازن الإمداد الدوائي لصرف أي نواقص من الأدوية والمستلزمات الطبية أثناء فترة العيد، وتكليف مدير عام الطب العلاجي ومدير المستشفيات، ومدير عام الشئون المالية والإدارية بالتنسيق مع الشركات الموردة للأكسجين السائل لتوفير المخزون الإستراتيجي منها بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، والتأكيد علي مسئولة بنوك الدم بالتنسيق مع مديرة المركز الإقليمي لبنوك الدم بالأحرار لتوافر جميع فصائل الدم ومشتقاته بجميع المنافذ، والتأكيد علي مدير عام الطب الوقائي بتوافر الطعوم والأمصال بجميع المنافذ، لمواجهة أي طوارئ خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

أضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم التشديد على مديري الإدارات الصحية بكثيف حملات مراقبة الأغذية على جميع المنشآت الغذائية بالمحافظة، خاصة منافذ بيع اللحوم لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، وكذلك تكثيف أعمال صحة البيئة وأعمال مكافحة ناقلات الأمراض لتطهير المجازر والسلخانات أولا بأول لمكافحة أي حشرات بها لافتا الي أنه تم التنسيق مع هيئة الإسعاف بالشرقية وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف مزودة بالأوكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات موزعة على الطرق السريعة، ومداخل ومخارج المدن تحسبا لأي أحداث طارئة.

محافظ الشرقية وكيل وزارة الصحة رفع درجة الاستعداد القصوى مديرة التموين الدوائي احتفالات عيد الأضحى المبارك

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