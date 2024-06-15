السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحباط ترويج نصف طن مخدرات في حملة أمنية بالمحافظات

حملة أمنية
حملة أمنية

شنَّت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا المخدرات، عن ضبط (286) قضية مواد مخدرة بإجمالي (307) متهمين قبل عيد الأضحى المبارك.

وضمت المضبوطات، كمية من مخدر الحشيش وزنت (296،835 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (126،770 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (15،830 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (7،033 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (6،695 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (5،500 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (3،210 كيلو جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (2 كيلو جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (1،610 كيلو جرام)، كمية من مخدر الكيتامين وزنت (700 جرام)، كمية من مخدر الكوكايين وزنت (60 جرام)، و(1640) قرص مخدر.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

حملة أمنية مخدر مخدرات عيد الأضحى ضبط

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