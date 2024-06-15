محافظ المنوفية يوزع بونات مواد غذائية بالمجان على عمال النظافة

في لفتة طيبة، قام اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتوزيع بونات مواد غذائية مجانية على عمال النظافة لمشاركتهم احتفالهم بحلول عيد الأضحى المبارك وإدخال البهجة إلى قلوبهم. وكان برفقته اللواء وليد البيلي، السكرتير العام المساعد، والأستاذة هناء عقلية، رئيس حي غرب شبين الكوم.

وقدم محافظ المنوفية التهنئة لجميع عمال النظافة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معربًا عن تقديره لتفانيهم في أداء عملهم بكل إخلاص في كافة الأوقات والمناسبات، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لهم، مشيدًا بدورهم البارز في النهوض بقطاع تحسين البيئة وإظهار الرونق الحضاري والجمالي، والذي يعد ملموسًا على أرض الواقع في كافة الشوارع والطرق بنطاق المحافظة.