السبت 15 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

28 شهيدا بخان يونس في الساعات الأولى من يوم عرفات

حجاج
حجاج

قال يوسف أبو كويك مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، في هذا اليوم حيث يقف الحجاج على جبل عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج، ما زال الفلسطينيون يلملمون جراحاتهم حيث ارتفعت الحصيلة منذ ساعات الفجر الأولى إلى 28 شهيدًا مع استهداف 3 منازل في حيي الشجاعية والتفاح عائلات حتحت والرملاوي والجماصي حسب المصادر الطبية الفلسطينية وجرى انتشال 19 شهيدًا من تحت أنقاض هذه المنازل، بينما نُقل قرابة 50 جريحًا إلى مستشفى المعمداني رق مدينة غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفيه له: "أعقب هذا القصف الذي سجلته المقاتلات الإسرائيلية قصف إسرائيلي استهدف سوق البسطات دون أن يسجل ضحايا أو إصابات، وفي المحافظة الوسطى استهدف الاحتلال المناطق الشرقية والشمالية من المحافظة، حيث قام سلاح الهندسة الإسرائيلي بنسف عدد من المنازل بعد زرع عدد من المتفجرات داخلها".

خان يونس القاهرة الإخبارية عرفات

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