عروض أفلام العيد وأسعار التذاكر في سينما الشعب بالبحيرة

تستعد سينما الشعب بمحافظة البحيرة، لعرض أفلام موسم عيد الأضحى المبارك، بسعر تذكرة مُخفَّض وموحَّد 40 جنيهًا للفرد، تحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وذلك ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بعيد الأضحى، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

أفلام عيد الأضحى المبارك في البحيرة

وفي مدينة دمنهور سيتم عرض فيلم "ولاد رزق 3" بقصر ثقافة دمنهور بشارع الجمهورية، يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا، ثم الواحدة ظهرًا، والرابعة عصرًا، والسابعة مساءً، والعاشرة مساءً، وذلك بسعر موحد للتذاكر 40 جنيهًا فقط.

فيما يعرض قصر ثقافة أبو المطامير فيلم "ولاد رزق 3" من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، ويتم حجز التذاكر عن طريق قصر ثقافة أبوالمطامير، وسعر التذكرة 40 جنيهًا.

مواعيد وأماكن أفلام عيد الأضحى بسينما الشعب

يأتي ذلك فيما تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، 4 أفلام جديدة من أفلام موسم العيد في 20 موقعًا ثقافيًا تابعا لها في 18 محافظة من خلال مشروع "سينما الشعب"، بسعر موحد ومخفض 40 جنيهًا للتذكرة، وذلك ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بعيد الأضحى المبارك، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

والأفلام هي "ولاد رزق 3" ويعرض في كل من قصر السينما بجاردن سيتي، قصر ثقافة روض الفرج، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة دمنهور، سينما هيبس بالوادي الجديد، قصر ثقافة الزقازيق، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، سينما السادات بالمنوفية، قصر ثقافة القناطر، قصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة، وللمرة الأولى قصر ثقافة ديرب نجم بالشرقية.

ويعرض فيلم "أهل الكهف" بمسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة أسيوط، المركز الثقافي بطنطا، أما فيلم "عصابة الماكس" فيقدم بسينما قصر ثقافة شرم الشيخ، وقصر ثقافة ببا ببني سويف، وأخيرا فيلم "اللعب مع العيال" يعرض بسينما المركز الثقافي بكفر الشيخ، قصر ثقافة الإسماعيلية، وقصر ثقافة العريش.

وتُقام الحفلات بجميع المواقع المُشار إليها بدءًا من 10 صباحًا، وحتى 12 بعد منتصف الليل.