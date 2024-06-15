لجنة تخطيط الأهلى تصدم كولر بشأن صفقة البوركينابى محمد كوناتى

استفسر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي من إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب عن موقف النادي في التعاقد مع البوركينابي محمد كانوتى مهاجم أخمات جروزني الروسي السابق والذي انتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وكشف مصدر داخل الأهلي، أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح أخطرت كولر أن إدارة التعاقدات ما زالت في مرحلة التفاوض مع اللاعب ووكيله خاصة أنه لاعب حر حالياً ولديه العديد من العروض المختلفة سواء من الدوري المصري أو الخليج أو أوروبا.

وأضاف المصدر أن اللجنة أكدت لكولر أن صعوبة المفاوضات بسبب مغالاة وكيل اللاعب في مطالبه المالية وأيضا تلويحه بالاستمرار في أوروبا وخوض التجربة خارج الدوري الروسي.

وأشار المصدر إلى إن اللجنة طلبت من كولر تجهيز بديل كوناتي في حالة تعثر المفاوضات معه وقدمت له مجموعة من المهاجمين الأجانب عن طريق إدارة الاسكاوتنج برئاسة هاني رمزي لاختيار الأفضل لقيادة الهجوم الأحمر في الموسم القادم.

لجنة التخطيط تتحفظ علي صفقة كوناتي

وتحفظت لجنة التخطيط على ضم محمد كوناتي لأسباب فنية ورشحت أكثر من مهاجم لمارسيل كولر لضمه ولكن الأخير كان متمسكًا بضم كانوتي ويضعه على رأس أولوياته لدعم الهجوم الأحمر في الموسم المقبل.

وشهدت الجلسة الأخيرة مناقشات مطولة مع كولر حول هذا الأمر إلى أن اقتنع بوجهة نظر لجنة التخطيط خاصة فيما يتعلق بطلبات كانوتي المالية التى لا تتناسب مع أرقامه الحالية.

ويفاضل كولر بين أكثر من مهاجم حاليًا لضمه فى الانتقالات الصيفية المقبلة من بينهم مهاجم إسبانى يلعب فى الدورى البولندي.

الأهلي يفوز على فاركو في الدوري

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد فاز على فاركو بهدفين لهدف، في المباراة التي انطلقت في السابعة من مساء أمس ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز والتي أقميت علي ستاد برج العرب بالإسكندرية.

نجح لاعبو الفريق الأول بالنادي الأهلي في التقدم في الدقيقة 30 من ركلة جزاء سددها إمام عاشور الذي أضاف الهدف الثاني بتسديدة صاروخية في الدقيقة 49 من عمر الشوط الأول، قبل أن يسجل فاركو هدفه الوحيد في الدقيقة 35.

بهذا الفوز رفع الفريق الأول بالنادي الأهلي رصيده للنقطة 36، وتوقف رصيد فاركو عند النقطة 21 ومن المقرر أن يخوض مباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندري مساء الثلاثاء علي ستاد برج العرب.