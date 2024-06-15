السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لجنة تخطيط الأهلى تصدم كولر بشأن صفقة البوركينابى محمد كوناتى

محمد كوناتي
محمد كوناتي

استفسر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي من إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب عن موقف النادي في التعاقد مع البوركينابي محمد كانوتى مهاجم أخمات جروزني الروسي السابق والذي انتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وكشف مصدر داخل الأهلي، أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح أخطرت كولر أن إدارة التعاقدات ما زالت في مرحلة التفاوض مع اللاعب ووكيله خاصة أنه لاعب حر حالياً ولديه العديد من العروض المختلفة سواء من الدوري المصري أو الخليج أو أوروبا.

وأضاف المصدر أن اللجنة أكدت لكولر أن صعوبة المفاوضات بسبب مغالاة وكيل اللاعب في مطالبه المالية وأيضا تلويحه بالاستمرار في أوروبا وخوض التجربة خارج الدوري الروسي.

وأشار المصدر إلى إن اللجنة طلبت من كولر تجهيز بديل كوناتي في حالة تعثر المفاوضات معه وقدمت له مجموعة من المهاجمين الأجانب عن طريق إدارة الاسكاوتنج برئاسة هاني رمزي لاختيار الأفضل لقيادة الهجوم الأحمر في الموسم القادم.

 لجنة التخطيط تتحفظ علي صفقة كوناتي

وتحفظت لجنة التخطيط على ضم محمد كوناتي لأسباب فنية ورشحت أكثر من مهاجم لمارسيل كولر لضمه ولكن الأخير كان متمسكًا بضم كانوتي ويضعه على رأس أولوياته لدعم الهجوم الأحمر في الموسم المقبل.

 وشهدت الجلسة الأخيرة مناقشات مطولة مع كولر حول هذا الأمر إلى أن اقتنع بوجهة نظر لجنة التخطيط خاصة فيما يتعلق بطلبات كانوتي المالية التى لا تتناسب مع أرقامه الحالية.

ويفاضل كولر بين أكثر من مهاجم حاليًا لضمه فى الانتقالات الصيفية المقبلة من بينهم مهاجم إسبانى يلعب فى الدورى البولندي.

الأهلي يفوز على فاركو في الدوري

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد فاز على فاركو بهدفين لهدف، في المباراة التي انطلقت في السابعة من مساء أمس ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز والتي أقميت علي ستاد برج العرب بالإسكندرية.

نجح لاعبو الفريق الأول بالنادي الأهلي في التقدم في الدقيقة 30 من ركلة جزاء سددها إمام عاشور الذي أضاف الهدف الثاني بتسديدة صاروخية في الدقيقة 49 من عمر الشوط الأول، قبل أن يسجل فاركو هدفه الوحيد في الدقيقة 35.

 بهذا الفوز رفع الفريق الأول بالنادي الأهلي رصيده للنقطة 36، وتوقف رصيد فاركو عند النقطة 21 ومن المقرر أن يخوض مباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندري مساء الثلاثاء علي ستاد برج العرب.

كولر الاهلى الخطيب البوركيني محمد كانوتي أخمات جروزني الروسي لجنة التخطيط

مواد متعلقة

مع انتهاء صلاحية موديست.. هل يجد الأهلى ضالته فى ضم كوناتى؟

صفقة الأهلى.. وكيل كوناتى يلمح لفشل انتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء

صفقة مجانية.. تفاصيل مفاوضات الأهلى مع البوركينابى محمد كوناتى

الأكثر قراءة

حكم من أكل أوشرب ناسيا في صيام يوم عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب

نكشف خطة الأهلى لإنقاذ صفقة زين الدين بلعيد قبل رحيله إلى الدورى البلجيكى

عاجل| "التموين" تعلن مواعيد عمل المخابز في أول أيام عيد الأضحى 2024 (تفاصيل)

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

اغتصبوها وخطفوا بنتها.. تفاصيل تعدي 3 جنسيًا على سيدة في مشتل بالملك الصالح

طقس عيد الأضحى 2024.. مفاجأة فى أول أيام العيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

العيد في قصر الخديوي

د. منى حلمى

العيد. وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

صور

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا