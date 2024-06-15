السبت 15 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ المنوفية يفاجئ عددا من منافذ بيع اللحوم ويوجه بتخفيض سعر الكيلو

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

فاجأ اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، عددًا من منافذ بيع اللحوم والسلع الغذائية بحي شرق شبين الكوم، وذلك للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة المنتجات وذلك تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

واطمأن محافظ المنوفية بنفسه على جودة اللحوم المعروضة وتوافر كافة السلع بعدد من المنافذ، وخلال تفقده لمنفذ بيع لحوم وزارة الزراعة وجه المحافظ القائمين بتخفيض سعر بيع الكيلو مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق لضمان تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين خلال أجازة العيد ومشاركتهم فرحتهم بالعيد وإدخال البهجة والسعادة على قلوبهم.

محافظ المنوفية يوجه بتخفيض سعر الكيلو بمنفذ وزارة الزراعة بحى شرق دعمًا للمواطنين وتلبية احتياجاتهم

كما وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة ووكيل وزارة الزراعة بالمتابعة الدورية للمنافذ للوقوف على جودة المنتجات والبيع بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، والتأكد من تزويد المنافذ بكميات كافية من اللحوم والمنتجات لإتاحتها بصفة مستمرة امام المواطنين لسد احتياجاتهم.

هذا وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري في شن الحملات التفتيشية المفاجئة بنطاق المحافظة على الأسواق ومحال البقالة والسوبر ماركت لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين تحقيقًا للصالح العام.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية منافذ بيع اللحوم منفذ وزارة الزراعة التوجيه للبيع بالأسعار مخفضة

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