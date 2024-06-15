السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جهود مكثفة لضمان توافر إمدادات الوقود خلال عيد الأضحى 2024

وقود
وقود

تبذل وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، تحت قيادة المهندس طارق الملا، جهودًا مكثفة لتعزيز إمدادات الوقود في الأسواق المحلية خلال فترة عيد الأضحى المبارك لعام 2024، وذلك لمواكبة الزيادة المتوقعة في الطلب على المنتجات البترولية، حيث يرتفع استهلاك الوقود بشكل ملحوظ.

إمدادات الوقود خلال عيد الأضحى

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في تصريحات له، على الجهود المستمرة للوزارة في مراقبة وضمان توافر المنتجات البترولية بكفاءة عالية في جميع أنحاء البلاد. 

توزيع ونقل الوقود والغاز الطبيعي

وتم التأكيد على هذا خلال اجتماعات مكثفة شملت رؤساء الشركات العاملة في مجال توزيع ونقل الوقود والغاز الطبيعي، بما في ذلك الشركات الخاصة والأجنبية، طوال الفترة الماضية، حيث تمت مناقشة استراتيجيات تعزيز القدرة التخزينية وتنظيم استيراد المنتجات البترولية.

معامل التكرير والموانئ البترولية

كما تمت الإشارة خلال الاجتماعات إلى الخطط الرامية لتعزيز البنية التحتية للوقود بما يشمل توسيع المستودعات ومعامل التكرير والموانئ البترولية، وكذلك تحسين برامج الاستيراد لضمان استمرارية التوريد من الخارج بدون انقطاع.

حركة السفر خلال إجازة العيد

وأكد الوزير على الاستعدادات الكاملة لمواجهة أي تحديات محتملة في توزيع الوقود، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الوزارة والشركات العاملة لضمان تغذية مستمرة وأمنة للمخزونات في مختلف المحافظات، وخصوصًا في المحطات الواقعة على الطرق السريعة التي تشهد زيادة في حركة السفر خلال إجازة العيد.

سيارات مجهزة بالمنتجات البترولية 

وفي إطار تحسين الاستجابة لأي طارئ، قامت شركة السهام البترولية بنشر سيارات مجهزة بالمنتجات البترولية في المناطق الساحلية، للتدخل السريع في حالة تزاحم عند المحطات. 

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كما لفت الملا إلى دور غرفة الطوارئ المركزية التي تعمل بالتنسيق مع جميع عناصر منظومة العمل على مدار الساعة، لضمان سلامة ويسر عمليات النقل والتداول.

إمدادات الوقود وزارة البترول عيد الأضحى المبارك الوقود الغاز الطبيعي

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