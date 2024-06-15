السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كأس أمم أوروبا.. مواعيد مباريات يورو 2024 بتوقيت القاهرة

كأس أمم أوروبا
كأس أمم أوروبا

يتابع الكثير من الأشخاص من عشاق كرة القدم أخبار ومواعيد مباريات يورو 2024 بشغف كبير، حيث أنطلقت بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 أمس الجمعة  بمباراتها الافتتاحية التي جمعت بين منتخب ألمانيا المستضيف ومنتخب أسكتلندا والتي انتهى بفوز صاحب الأرض بخماسية مقابل هدف، ويشارك في البطولة التي تقام في ألمانيا 24 منتخبًا أوروبيًا، خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو، في 10 مدن مختلفة توزعت على 7 ولايات ألمانية، كما تم تقسيم الفرق إلى 6 مجموعات، حيث تحتوي كل مجموعة على 4 منتخبات.

مواعيد مباريات يورو 2024 الجولة الأولى

وتقام  مباريات يورو 2024 على 10 ملاعب متنوعة في مدن ألمانية، حيث يتضمن ذلك 9 ملاعب شهدت مباريات كأس العالم 2006.

مواعيد مباريات اليوم السبت 

المجر vs سويسرا 
تقام المباراة في تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت القاهرة
إسبانيا vs كرواتيا 
تقام المباراة في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة
إيطاليا vs ألبانيا 
تقام المباراة في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

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مواعيد مباريات يوم  الأحد 16 يونيو

بولندا vs هولندا 
تقام المباراة في تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت القاهرة
سلوفينيا vs الدنمارك 
 تقام المباراة في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة
صربيا vs إنجلترا 
  تقام المباراة في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة

مواعيد مباريات يوم  الأثنين 17 يونيو

رومانيا vs أوكرانيا 
 تقام المباراة في تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت القاهرة
بلجيكا vs سلوفاكيا 
 تقام المباراة في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة
النمسا vs فرنسا
تقام المباراة في تمام الساعة 10:00  مساء بتوقيت القاهرة

مواعيد مباريات يوم  الثلاثاء 18 يونيو

تركيا vs جورجيا 
تقام المباراة في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة
البرتغال vs التشيك 
تقام المباراة في تمام الساعة10:00  مساء بتوقيت القاهرة

جدول مجموعات بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" 

المجموعة الأولىالمجموعة الثانيةالمجموعة الثالثةالمجموعة الرابعةالمجموعة الخامسةالمجموعة السادسة
ألمانياإسبانياسلوفينيابولندابلجيكاتركيا
اسكتلنداكرواتياالدنماركهولنداسلوفاكياجورجيا
المجرإيطالياصربياالنمسارومانياالبرتغال
سويسراألبانياإنجلترافرنساأوكرانياالتشيك
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