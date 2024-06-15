طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة في عيد الأضحى 2024

تزايد عمليات البحث حول طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة حيث الرقاق أحد أنواع الأكلات الشعبية التي تقدم على المائدة في عيد الاضحي والولائم المختلفة، وبإمكانك تحضير عجينة الرقاق سواء كان رقاقا طريا أو ناشفا بمكونات بسيطة، نقدم لكم مقاديرها وطريقة عملها فيما يلي، كما نقدم لكم طريقة عمل الرقاق باللحم المفروم، والرقاق بالجبنة.

مقاديير الرقاق باللحمة المفرومة

1-رقاق ناشف.

2-نصف كيلو من اللحم المفروم.

3-مرقة لحم.

4-ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

5-ملح وفلفل أسود.

6-بصلة كبيرة الحجم.

7-ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

طريقة تجهيز الرقاق باللحمة المفرومة

الخطوة الاولي في حلة متوسطة على النار يتم وضع اللحم مع البصل ويقلبا على النار.

الخطوة الثانية نضيف الملح والفلفل الأسود مع استمرار التقليب.

الخطوة الثالثة نقوم بالاضافة الصلصة وتقلب المكونات جيدا، وتترك قليلا حتي طهي اللحم تماما.

الخطوة الرابعة نحضر صينية ويتم دهنها بالزيت، ونضع الرقاق بالمرق الساخن ويرص في الصينية، ويفضل دهن كل طبقة بالقليل من السمنة أو الزبدة الذائبة.

الخطوة الخامسة نضيع في منتصف كمية الرقاق اللحم المفروم، ويتم رص بقية الرقاق فوق اللحم المفروم.

الخطوة السادسة نقوم بتقطيع الرقاق بالصينية إلى مربعات متوسطة الحجم ويدهن وجهها بالسمن.

الخطوة السابعة نضيف في الصينية في الفرن لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى النضج، وحتى نحصل على اللون الذهبي.

طريقة عمل الرقاق الناشف

الخطوة الاولي نحضر وطبق كبير الحجم، ويضاف إليه الدقيق والملح ويقلبا سويا.

الخطوة الثانية نضيف إليه الماء بالتدريج مع استمرار العجن، حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة.

الخطوة الثالثة نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات صغيرة الحجم، وترص على صينية مرشوشة بالدقيق وتترك العجينة حتى ترتاح لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

الخطوة الرابعة نقوم بفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق حتى نحصل على طبقة رقيقة جدا من العجين.

الخطوة الخامسة نضيف في صينة غير لاصقة على النار ونتركها حتى تسخن، ويضاف إليها دوائر الرقاق حتى تنضج ونحصل على اللون الذهبي.