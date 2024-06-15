السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استعدادات مكثفة بالمتاحف والمواقع الأثرية لاستقبال الزائرين خلال عيد الأضحى

المتاحف المصرية -
المتاحف المصرية - صورة تعبيرية

 كثفت وزارة السياحة والآثار استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك الذي يتوافد فيه الملايين على المتاحف والمواقع الأثرية في مختلف المحافظات للاحتفال بالعيد.

وشكل المجلس الأعلى للآثار غرفة عمليات من مختلف قطاعات المجلس لمتابعة سير العمل واستقبال الزائرين بمختلف المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بحسب بيان الوزارة. 

وأوضحت الوزارة أن الغرفة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية اللازمة، وتواجد جميع مفتشي الآثار وأمناء المتاحف بمختلف المواقع الأثرية والمتاحف بصفة مستمرة خلال مواعيد الزيارة المقررة، بما يضمن انضباط سير العمل وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الزائرين وتحول دون الاستمتاع بزيارتهم.

يأتي ذلك في ضوء الدور الرقابي والتنظيمي لوزارة السياحة والآثار ما تشهده المتاحف والمواقع الأثرية المصرية من توافد كبير للزائرين لاسيما المصريين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، للاستمتاع بإجازة العيد والتعرف على حضارتهم العريقة عن قرب.

غرفة عمليات لمتابعة العمل خلال إجازة عيد الأضحى بجهاز العاشر

 

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الآثار تعلن عن مواعيد زيارة المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان

 المتاحف والمواقع الأثرية تعد مقصدا في الأعياد.


من جانبه، قال رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار الدكتور مؤمن عثمان، إن القطاع أتم استعداداته لاستقبال الزائرين بمختلف المتاحف خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف “عثمان” إن عيد الأضحى يتزامن مع بدء العطلات الصيفية وهو ما يساعد المصريين على الخروج للاحتفال بالعيد"، مشيرا إلى أن المتاحف والمواقع الأثرية تعد مقصدا مهما للمصريين في الأعياد.

وعن استعدادات لعيد الأضحى قال إن كافة المتاحف ستقدم شرحا مجانيا على مدار الساعة للزائرين، بالإضافة إلى توفير خدمة جيدة تضمن راحة الزائرين واستمتاعهم بالزيارة وقضاء وقت جيد في عيد الأضحى، موضحا أن المتاحف أعدت خطط مختلفة للاحتفال بعيد الأضحى حسب طبيعة كل متحف، وتشمل فعاليات متعددة تضمن للزائرين من كل الأعمار سواء الأطفال أو الشباب أو الكبار الاستمتاع بالزيارة.

وأشار إلى أن قطاع المتاحف يواكب دائما المناسبات المختلفة بإقامة معارض مؤقتة أو عبر صفحات المتاحف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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الآثار تعلن عن مواعيد زيارة المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان

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