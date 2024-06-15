السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط تنظم احتفالية محاكاة مناسك الحج للأطفال

محاكاة مناسك الحج
محاكاة مناسك الحج

نظمت حضانة كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط، لأول مرة احتفالية محاكاة مناسك الحج للأطفال؛ وذلك بهدف تعليم الأطفال أداء مناسك الحج في محاكاة للمناسك حول مجسم للكعبة الشريفة، ومجسم لجبل الصفا.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ وتحت إشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة يارا إبراهيم عميدة الكلية.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي؛ بفكرة محاكاة مناسك الحج للأطفال، والتي تعزز تعليم الأجيال منذ مراحل الطفولة مختلف ممارسات الدين الإسلامي، مشيرًا إلى أهمية تنشئة الطفل على الأسس الإسلامية، وزرع حب الله تعالى في أطفالنا؛ منذ صغرهم، وتعريفهم على فضائل عبادة الله تعالى، وحجم السكينة التي تدخلنا حينما نكون ملتزمين دينيًا، وزيادة الوعي لدى الطفل من خلال؛ تحمل مسؤولية الاهتمام بأداء الواجبات كالصلاة، والصيام، والاقتداء بالنبي، صلى الله عليه وسلم.

تعليم الأطفال منذ الصغر مبادئ الدين الإسلامي

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العليم؛ إلى أهمية تعليم الأطفال- منذ الصغر- مبادئ الدين الإسلامي، مشيرًا إلى أهمية تعريف الأطفال بالعشر الأوائل من ذي الحجة، وما يجب أن يفعله الحجاج خلال هذه الأيام، وأيضًا تعريفهم بكيفية أداء مناسك الحج خاصة يوم عرفة؛ لترسيخ القيم، وتعاليم الدين الإسلامي.

وأوضحت الدكتورة يارا إبراهيم؛ إن هدف الاحتفالية هو تعليم الأطفال أداء مناسك الحج في محاكاة للمناسك حول مجسم للكعبة الشريفة، ومجسم لجبل الصفا، ورمي الجمرات مع التكبيرات، وأيضًا شعائر العمرة، من خلال شرح عملي للمناسك، فضلًا عن تعليم الأطفال دروسًا إسلامية؛ تهدف لترسيخ القيم الإسلامية.

حضر الاحتفالية؛ الدكتورة منال أنور وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة لمياء كدواني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة مروة جعفر مديرة الحضانة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، ومعلمات الحضانة، والعاملين بالجامعة، وحشد من أطفال الروضات، والمدارس، وأولياء أمورهم.

محاكاة مناسك الحج
محاكاة مناسك الحج
محاكاة مناسك الحج
محاكاة مناسك الحج
محاكاة مناسك الحج
محاكاة مناسك الحج
محاكاة مناسك الحج
محاكاة مناسك الحج
محاكاة مناسك الحج
محاكاة مناسك الحج
محاكاة مناسك الحج
محاكاة مناسك الحج
محاكاة مناسك الحج
محاكاة مناسك الحج
محاكاة مناسك الحج
محاكاة مناسك الحج
حضانة كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط محاكاة مناسك الحج للأطفال مجسم للكعبة الشريفة ومجسم لجبل الصفا الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

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