السبت 15 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قصر ثقافة مطروح: فنون شعبية واحتفالات خلال عيد الأضحي بالمجان

قصر ثقافة مطروح
قصر ثقافة مطروح

قالت نهلة عبدالقادر، مدير قصر ثقافة مطروح، خلال حديثها لـ"الدستور"، إنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات لإقامة الاحتفالات والعروض الفنية خلال عيد الأضحى المبارك، بهدف إدخال البهجة والسرور على أهالي وزوار المحافظة.

وأوضحت مدير قصر ثقافة مطروح أن فرقة الفنون الشعبية ستقدم عددًا من العروض الفنية والأنشطة للأطفال في عددٍ من الحدائق العامة بالمحافظة، مؤكدة أن قصر ثقافة مطروح سيشارك في عروض الهيئة التي ستُقام فعالياتها في القاهرة.

وأكدت أنه نظرًا لأعمال التطوير داخل قصر ثقافة مطروح، سيتم إقامة الاحتفالات في عددٍ من الحدائق بشكل مجاني خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرةً إلى أنه سيتم استئناف فعاليات الأنشطة والورش داخل فرع قصر الثقافة بمطروح ابتداءً من اليوم الثاني لعيد الأضحى المبارك.

مدير قصر ثقافة مطروح إقامة الاحتفالات والعروض عيد الأضحى المبارك الفنون الشعبية مطروح

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