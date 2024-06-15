مؤتمر نصف الكرة الجنوبي يختتم فعالياته بإعلان أعضاء المجلس التنفيذي الجُدد

اختتم اليوم مؤتمر نصف الكرة الجنوبي في القاهرة، حيث استمر 5 أيام متتالية وشهد صلاة القداس الإلهي وتكريم الأعضاء بصورة تذكارية. هدف المؤتمر تعزيز التعاون بين الكنائس الأسقفية ومعالجة القضايا المشتركة وتوفير فرصة للأساقفة وممثلي الكنيسة لمشاركة الخبرات والتجارب.

وأعلن اليوم أسماء رؤساء المجلس التنفيذي الجُدد بعد إتمام العملية الانتخابية، وهم: رئيس الأساقفة جاستن بادي، رئيس الأساقفة دكتور سامي فوزي، رئيس الأساقفة دكتور تيتوس شينج، ورئيس الأساقفة ستيفن كازيمبا. كما تم اختيار الأساقفة الأعضاء وهم: الأسقف ميلتر تايس، والأسقف أليكس فارمر، والأسقف إيمانويل لومورو.

وتم أيضًا اختيار 7 من رجال الدين وهم: القس جيفري بيرجوبا من أوغندا، القس شارلز ديفيد من البرازيل، الأرشيدياكون داريل كريتش من شمال أمريكا، الكانون فيل آشي من شمال أمريكا، الأرشيدياكون عماد باسيليوس من مصر، الكانون ويليام اونجنج من أوغندا، والقس بيتر دينج من جنوب السودان.

وتضمن المؤتمر المحاضرات والجلسات النقاشية التي تم فيها فيها تناول عمل جميع رؤساء الأساقفة والمجموعات الأرثوذكسية التقليدية الأخرى في إعادة الكنيسة إلى أساسها العقائدي الكتابي والتاريخي، وإعادة ضبط حياتها المتأصلة في الإيمان والنظام، مع اعتبار أن الكتاب المقدس هو المصدر الوحيد للتعليم الصحيح، بالإضافة لكيفية تجهيز القادة لمواجهة التحديات التي تواجه الكنيسة الأنجليكانية.

وشارك على مدار أيام المؤتمر ممثلو الأقاليم الأسقفية حول العالم أخبار الإبروشيات والتحديات من مناطقهم الخاصة التي يواجهها كل إقليم، كما عُقدت ورش عمل تناولت القضايا المُلحة التي تواجه الكنيسة الأنجليكانية، تعليم اللاهوت واستراتيجيات بناء السلام.

يعُتبر مؤتمر نصف الكرة الجنوبي (GSFA) هي شركة الكنائس العالمية للأقاليم والأبروشيات الأرثوذكسية ضمن الطائفة الأنجليكانية والتي نشأت مع ٢٥ إقليم، إذ يعتبر ١١ منها أعضاء ملتزمون بالكامل، كما أن هناك أيضًا ٣ أقاليم وأبروشيات منتسبة.