السبت 15 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"8 الصبح" يوضح أحب الأعمال إلى الله فى يوم عرفة

الشيخ محمد عرفة
الشيخ محمد عرفة

قال الشيخ محمد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للإفتاء إن الحج فُرض لمن استطاع ماليًا وماديًا، ومن لم يستطع فهناك أمور أخرى يمكن أن يفعلها العباد في يوم عرفة يُعادل ثوابها ثواب الحج، وأولها الصيام، موضحًا أن صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة مقبلة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج 8 الصبح، المذاع عبر قناة DMC الفضائية: "من لم يستطع الصيام فعليه بالذِكر، اقتداءً بالنبي في حديثه أن سيدنا رسول الله قال إن خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قلبي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

وتوافد حجاج بيت الله الحرام، اليوم السبت، إلى مشعر عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، وبدأ أكثر من 2.5 مليون حاج مسيرتهم بالأراضي المقدسة، فجر اليوم، التاسع من ذي الحجة، حيث يقفون الوقفة الكبرى، قبل النفير مساءً إلى مزدلفة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وانطلقت عملية التصعيد إلى مشعر عرفات عبر قطار المشاعر الذي يستوعب 72 ألف راكب في الساعة الواحدة، بالإضافة إلى 12 ألف حافلة تقوم بنظام التردد لنقل الحجاج عبر مسارات منظمة وخطة مدروسة.

 

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