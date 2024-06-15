رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة بالرقم القومي

ترصد جريدة الدستور كافة التفاصيل المتعلقة كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 ، حيث ووفرت وزارة التضامن الاجتماعي عدد من مكاتب التأهيل المتنقلة بالمحافظات حيث تصل داخل القرى والنجوع في بهدف سرعة بمشاركة نحو 5 آلاف متطوع وعدد من من الرائدات المجتمعيات.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

وتصدر الرابط الذي اطلقته وزارة التضامن الاجتماعي الخاص بالتفاصيل بالاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024، قائمة بحث المواطنين علي محرك البحث جوجل منذ انطلاق منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة، تحت شعار «هنوصلك» حيث تهدف الي منح مليون مواطن من ذوي الهمم الكارت الذكي.

أهم المميزات التي يقدمها كارت الخدمات المتكاملة

يقدم كارت الخدمات المتكاملة لحامله العديد من المزايا التي تُساهم في تحسين حياته اليومية وتُعزز اندماجه في المجتمع، ونذكر من أهمها:

الدعم المادي: من خلال الحصول على معاش شهري: يتراوح المعاش من 500 إلى 2000 جنيه

الرعاية الصحية: يقدم العلاج المجاني في مستشفيات وزارة الصحة كذلك الأدوية والفحوصات الطبية والعمليات الجراحية

التعليم: حيث يقدم الإعفاء من رسوم التعليم بجميع مراحل التعليم

التنقل: يتم الإعفاء من رسوم المواصلات

فرص العمل: يمكنك الحصول على فرص عمل توفرها وزارة التضامن الاجتماعي

المشاركة المجتمعية: في الأنشطة الرياضية والثقافية

مزايا أخرى: مثل الإعفاء من الضرائب كضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة على بعض السلع والخدمات.

الحصول على تخفيضات على بعض الخدمات

لحاملة له الأولوية في الحصول على بعض الخدمات مثل خدمات التأهيل والرعاية الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وتتضمن خطوط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي رابط خاص يمكن بالمواطنين الدخول علية للاستعلام من خلال الرقم القومي كذلك المتقدمين بطلب استخراجها من خلال اتباع الخطوات التالية

لابد من الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

كتابة بيانات الرقم القومي في الخانة المخصصة له.

الضغط على كلمة " بحث"

فى نهاية الخطوات تظهر نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات

في حالة قبول الطلب اضغط على أيقونة حجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة

بعد ذلك يتم التوجه إلى مكتب التأهيل الذي تم اختياره من خلال المستعلم.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة