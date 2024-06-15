السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بعث اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، جاء فيها: "يطيب لي، سيادة الرئيس، ونحن نحتفل بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الغالية والأمة الإسلامية بالخير والبركات. أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية بأصدق التهاني القلبية المقرونة باسمي، آيات التقدير والولاء والعرفان، داعيا المولى عز وجل أن يوفق سيادتكم لتحقيق مزيد من النجاح والتقدم، وأن يكلل خطاكم وجهودكم البناءة لتواصلوا مسيرة عطائكم حتى يتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبل زاهر".
 

كما بعث محافظ الجيزة برقيات مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورؤساء مجلسى النواب والشيوخ ووزير الدفاع ورئيس اركان حرب القوات المسلحة ووزير الداخلية وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والدكتور وزير الأوقاف وفضيلة الدكتور مفتي الجمهورية والوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة أعرب فيها عن تهنئته المقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك داعيآ المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يوفق الجميع لما فيه الخير لوطننا العزيز.
كما يتقدم محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة بخالص التهاني للسادة المواطنين بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك وكل عام وأنتم بخير.

عيد الأضحى برقية تهنئة رئيس الجمهورية محافظ الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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