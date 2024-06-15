السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استعدادات مجازر كفر الشيخ لذبح الأضاحي للمواطنين بالمجان خلال العيد

مجازر كفر الشيخ
مجازر كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، أنه قد تابع استعدادات المجازر على مستوى المحافظة، لذبح أضاحي المواطنين والجمعيات الأهلية والفحوصات البيطرية بالمجان "بدون رسوم"، خلال أيام عيد الأضحى المببارك، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير سبل الراحة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عليهم، وضمان سلامة اللحوم من خلال الذبح في المجازر، تحت إشراف الأطباء البيطريين.

 

  • حملات مكثفة علي الأسواق خلال عيد الأضحي

أكد محافظ كفرالشيخ، أنه كلف مديرية الطب البيطرى، بتكثيف الحملات بالاشتراك مع مديرية الصحة والتموين للمرور على الأسواق ومحال الجزارة ومحال بيع الأسماك المملحة والتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمى وخلوها من الأمراض ومطابقتها للمواصفات الصحية والكشف البيطرى عليها مع إعدام غير الصالح منها فورًا، وإنشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة لها بجميع المراكز لتلقى أى شكاوى أو مقترحات من الجزارين والمواطنين والعمل على حلها، والحد من إجازات الأطباء البيطريين القائمين بالعمل فى المجازر والمرور على مجازر المحافظة لتذليل الصعوبات التى تعترض سير العمل والمرور على ثلاجات اللحوم المجمدة بالإدارات المختلفة، والتنبيه على الإدارات التابعة للمديرية بإيفاد دكتور بيطرى ليقوم بالعمل فى نقاط الرقابة الموجودة بأسواق مراكز ومدن المحافظة بالإشتراك مع مفتش صحة وإدارى من الوحدة المحلية وذلك لحل مشاكل المواطنين.

txt

كفر الشيخ تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك

كما أكد محافظ كفرالشيخ، ‏على ضرورة الذبح فى المجازر، وإجراء الفحوصات البيطرية بالمجان، والتى تشمل سلامة اللحوم، والنظافة العامة، وتوفير خدمة الذبح مجانًا فى المجازر الحكومية للأهالى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لتقديم خدمة بيطرية متميزة وتيسيرًا للأهالى، ومنعًا للذبح خارج السلخانة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وكذلك الحفاظ على البيئة من التلوث بمخلفات الذبح خارج المجازر، وضمان خروج اللحوم صالحة للإستهلاك الآدمى.

وجه محافظ كفرالشيخ، لمدير مديرية الطب البيطرى، الدكتور محمد بشار، بالتجهيز الكامل ومتابعة عمال المجازر وتوفير الأطباء والعمالة اللازمة، مع الإهتمام بالنظافة الدورية للمجازر حفاظًا على البيئة.

كما وجه محافظ كفرالشيخ، بإستمرار إنعقاد غرف العمليات على مدار 24 ساعة بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة لتلقى والتعامل الفورى مع بلاغات وشكاوى المواطنين، والعمل على حلها فورًا من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.

كلف محافظ كفرالشيخ، هيئة النظافة والتجميل ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف نظافة الشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات، وتوفير الخدمات بها لإستقبال المواطنين خلال أيام العيد والمتابعة المستمرة على مدار 24 ساعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

الطب البيطري مجازر كفر الشيخ ذبح الأضاحى عيد الأضحى محافظة كفر الشيخ

مواد متعلقة

زراعة 327 ألف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية بكفرالشيخ

محافظ كفر الشيخ يعلن الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى

كفر الشيخ تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك

محافظ كفر الشيخ: توفير الخبز بكميات كافية وحملات تموينية خلال عيد الأضحى

محافظ كفرالشيخ: زيادة المسطحات الخضراء لتحقيق الاستدامة البيئية

انطلاق ماراثون الدراجات بمصيف بلطيم فى كفرالشيخ

رصف الشوارع الرئيسية بمركزي بلطيم والرياض في كفر الشيخ

"العين تُدخل القبر".. وفاة أصغر حاج بعد ساعات من نشر والدته صورته على "فيسبوك"

الأكثر قراءة

حكم من أكل أوشرب ناسيا في صيام يوم عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب

عاجل| نكشف خطة الأهلى لإنقاذ صفقة زين الدين بلعيد قبل رحيله إلى الدورى البلجيكى

طقس عيد الأضحى 2024.. مفاجأة فى أول أيام العيد

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

مواعيد عمل المخابز خلال إجازة عيد الأضحى 2024

قرار عاجل من النيابة بشأن عقار الساحل المنهار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صور

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا