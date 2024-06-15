إمام وخطيب المسجد الحرام: الحج ليس مكانا للشعارات السياسية ولا التحزبات

قال الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي، إمام وخطيب المسجد الحرام، وخطيب يوم عرفة من مسجد نمرة، إن الحج فيه إظهار للشعيرة وإخلاص في العبادة وليس مكانا للشعارات السياسية ولا التحزبات مما يوجب الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تكفل أداء المناسك بأمن وطمأنينة.

وأضاف "المعيقلي"، في خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة، أن الوقوف على جبل عرفات يباهي الله بهم ملائكته تغفر فيه السيئات وترفع فيه الدرجات وعلى الحجاج أن يقتدوا بالنبي الذي خطب في هذا الموطن، حيث صلى النبي الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم صلى بمزدلفة المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين وبات بها إلى أن صلى الفجر ثم دعا الله بعد الفجر.

وتابع: “ثم ذهب إلى منى ورمى جمرة العقبة بسبع حصيات ونحر هديه وحلق شعره ثم طاف بالبيت طواف الإفاضة، ثم رجع إلى منى في أيام التشريق ليرمي الجمرات الثلاث ورخص لأهل الأعذار في ترك المبيت بمنى وسنة رسول الله المكث في منى إلى اليوم الثالث عشر وهو الأفضل وقد أباح التعجل في اليوم الثاني عشر، فلما فرغ من حجه وأراد السفر طاف بالكعبة المشرفة”.

يذكر أن حجاج بيت الله الحرام، يقفون على جبل عرفات اليوم السبت، لأداء الركن الأعظم من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفات، ويوافق اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو يبدأ مع شروق شمس يوم التاسع من ذي الحجة، حيث يخرج الحاج من منى متوجهًا إلى عرفة للوقوف بها.

وعرفة أو عرفات مسمى واحد عند أكثر أهل العلم لمشعر يعد الوحيد من مشاعر الحج الذي يقع خارج الحرم، وهو عبارة عن سهل منبسط به جبل عرفات المسمى بجبل الرحمة، الذي يصل طوله إلى 300 متر وبوسطه شاخص طوله 7 أمتار.