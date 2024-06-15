الغضبان يهنئ أبناء بورسعيد بعيد الأضحى المبارك

هنأ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الأمة الإسلامية وشعب مصر عامة وأهالي بورسعيد خاصة، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.

محافظ بورسعيد يهنئ أبناء المحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

وأكد " محافظ بورسعيد " أن الدولة المصرية تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية والتقدم في كافة الاتجاهات، لافتا لأهمية الترابط والتلاحم بين الشعب المصري، خلف قيادته السياسية لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعم جهود التطوير لتحقيق خطة التنمية المستدامة التي تستهدفها القيادة السياسية.

وأشار «محافظ بورسعيد» إلى أن محافظة بورسعيد جاهزة لاستقبال الزائرين من جميع المحافظات للاستمتاع بشواطئ ومعالم المدينة الباسلة، داعيا أبناء المحافظة للاستفادة من إجازة عيد الأضحى في تجديد مشاعر المودة بين الأسر والتنزه في الحدائق والشواطئ، مشددًا على توفير كافة سبل الراحة والأمان للمواطنين خلال عيد الأضحى وتهيئة المناخ المناسب للاستمتاع بالإجازة على أكمل وجه.