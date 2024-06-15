السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قصور الثقافة تواصل عروض مسرح الطفل وتقدم "خيال الحقل" بقنا

جانب من عروض مسرح
جانب من عروض مسرح الطفل

شهد مسرح قصر ثقافة قنا، العرض المسرحي "خيال الحقل"، استمرارا لعروض الموسم المسرحي للطفل التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

أحداث العرض حول العلاقة بين الإنسان والحيوان والطيور والشمس وتوزيع المهام عليهم، وتخلله مجموعة من الصراعات التي تنشأ مع خيالات الحقل، ولكل هؤلاء حق الانتفاع بخيرات الأرض، وتعمل الشمس على توفيق الأوضاع بينهم، والنص يهدف لتوضيح الدور الوظيفي لكل هذه المخلوقات.

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خيال الحقل على مسرح ثقافة قنا

وعرض "خيال الحقل" الذي شهده قصر ثقافة قنا، من تأليف أسامة عبدالرؤوف، ألحان أندرو صبحي، استعراضات محمد بريقع، ديكور وملابس وماسكات مصطفى إبراهيم، أشعار محمد موسى، إعداد موسيقى محمد فارس، إخراج خالد علي.

حضر العرض لجنة التحكيم المكونة من المخرج خالد أبو ضيف، مهندس الديكور محمود جمال، شيرين عبد المولى بثقافة الطفل.

العرض إنتاج إدارة ثقافة الطفل برئاسة د.جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وقدم في إطار عروض مسرح الطفل بإقليم جنوب الصعيد، برئاسة عماد فتحي، عن فرع ثقافة قنا، برئاسة أنور جمال.

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مسرح الطفل

ويشهد الموسم الحالي من تجربة نوادي مسرح الطفل التي تقدمها هيئة قصور الثقافة زخما وتنوعا كبيرا دعما لتنمية قدرات ومهارات الطفل وبناء شخصيته، ويشارك بعروض الموسم أكثر من ألف طفل وفنان.

وأعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برنامجا فنيا حافلا بالقاهرة والمحافظات احتفالا بعيد الأضحى، حيث تعرض 4 من أحدث أفلام موسم العيد في 20 دار عرض بقصور الثقافة في 18 محافظة بسعر موحد ومخفض للتذكرة 40 جنيها بحفلات تبدأ من العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، كما يتضمن البرنامج عددا من العروض المسرحية المجانية للأطفال والكبار ومنها العرض المسرحي "أحلام وردة وريحان" يومي 18 و19 بمسرح قصر ثقافة بورسعيد في التاسعة مساء، ويشهد قصر ثقافة الطود بالأقصر العرض المسرحي "ساقية علام"، يوم 19 يونيو، وفي اليوم التالي يشهد القصر العرض المسرحي "زاد الخيال وهواني"، في التاسعة مساء. وذلك ضمن برنامج حافل لقصور الثقافة يتضمن فعاليات تتنوع بين الحفلات الفنية الكبرى ومنها الدراما الاستعراضية نوستالجيا 80 / 90 للمرة الأولى بمسرح السامر في الفترة من 17 إلى 19 يونيو وقصر ثقافة القناطر يوم 20 يونيو. كما يشهد برنامج الاحتفال عروض وحفلات في الفنون الشعبية والموسيقى العربية بجميع المحافظات.

جانب من عروض مسرح الطفل
جانب من عروض مسرح الطفل
جانب من عروض مسرح الطفل
جانب من عروض مسرح الطفل
قصر ثقافة قنا خيال الحقل الموسم المسرحى للطفل قصور الثقافة وزارة الثقافة العلاقة بين الإنسان والحيوان

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