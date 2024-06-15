السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التنسيقية" تهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد  الأضحى المبارك

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأصدق التهاني للشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقالت التنسيقية في منشور لها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي: «تتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأصدق التهاني للشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعلى بلادنا الحبيبة بالخير والبركات».

ذكرى تأسيس التنسيقية 

 

وكانت احتلفت التنسيقية يوم الاربعاء الماضي، بالذكرى السادسة على تأسيسها، تلك المنصة التي استطاعت أن تجمع 26 حزبًا سياسيًا، ومئات الشباب السياسي من مختلف الأيديولوجيات والأفكار، في تجربة غير مسبوقة، برهنت على أن الاختلاف قوة، وأن الوطن يتسع للجميع.

وأكدن التنسيقية أنها خلال السنوات الستة عملت بكل كد على تنمية الحياة السياسية والحزبية، من خلال التدريب والتأهيل، وتمكين الشباب في المواقع القيادية، وتنظيم الحوارات المجتمعية والسياسية والورش والفعاليات والندوات، وتوقيع بروتوكولات التعاون مع الجهات والهيئات المختلفة لتبادل الخبرات واستثمار طاقة الشباب.

 

تنمية حقيقية ومستدامة

 

كما قدمت نموذجًا ناجحًا للقيادة الواعية، من خلال أعضائها نواب المحافظين، ومثالًا للتنوع وأغلبية التأثير من خلال تكتلها النيابي في مجلسي النواب والشيوخ.

وأكدت التنسيقية أن النجاح هو مجرد بداية والاستمرار في النجاح تحدي يستدعي العمل المستمر، والدؤوب.

كما تعهدت ببذل كل الجهد من أجل الاستمرار في النجاح والبناء على تلك التجربة الفريدة، من أجل تنمية حقيقية ومستدامة، ورؤية بمفهوم جديد..حفظ الله مصر وشعبها العظيم.

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