قبل موقعة الإثنين.. الزمالك لم يفز على المصرى فى الدورى منذ 25 شهرا

شهدت المباريات العشر الأخيرة التي جمعت بين الزمالك والمصرى في بطولة الدورى تفوقا للزمالك الذي فاز خمس مرات وفاز المصري ثلاث مرات وانتهت مباراتان بالتعادل وسجل الزمالك 13 هدفا مقابل عشرة أهداف لـ المصرى.

الغريب أن الزمالك حقق انتصاراته الخمسة في خمس مباريات متتالية وأنه فشل في تحقيق الفوز على المصري في آخر أربع مباريات بين الفريقين وكان آخر فوز يوم 28 أبريل 2022 وانتهت آخر مباراتين بفوز المصرى.

نتائج آخر 10مباريات بين الزمالك والمصرى فى الدورى

وفيما يلي نتائج آخر عشر مباريات بين الزمالك والمصري في الدورى.

11 أبريل 2019 فاز المصري 2-1 وسجل للمصري إسلام أبو سليمة والنيجيري أوستن أموتو في الدقيقتين 40 و57 وسجل محمود علاء هدف الزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع .

6 أغسطس 2020 فاز الزمالك بهدف سجله محمود علاء في الدقيقة 55.

1 أكتوبر 2020 فاز الزمالك بهدف سجله محمود علاء من ركلة جزاء في الدقيقة 17.

12 يناير 2021 فاز الزمالك بهدف سجله إمام عاشور في الدقيقة 54.

24 مايو 2021 كانت أكثر المباريات إثارة وانتهت بفوز الزمالك 3-2 وسجل للزمالك محمد عبد الغني والمغربي أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو من ركلة جزاء في الدقائق 29 و60 و90 وسجل للمصري النيجيري إيزي إيميكا وأوستن أموتو في الدقيقتين 2 و69 وأهدر حسن علي والبوركيني سعيدو سيمبوري لاعبا المصري ركلتي جزاء في الدقيقتين 35 و44 وأهدر أشرف بن شرقي لاعب الزمالك ركلة جزاء في الدقيقة 45.

28 أبريل 2022 فاز الزمالك 2-1 وسجل للزمالك أحمد سيد زيزو والتونسي سيف الجزيري في الدقيقتين 61 و76 وسجل الفلسطيني ياسر حمد هدف المصري في الدقيقة 33.

26 أغسطس 2022 تعادل الفريقان بدون أهداف.

1 ديسمبر 2022 تعادل الفريقان 2-2 وسجل إمام عاشور وعمرو السيسي للزمالك في الدقيقتين 20 و56 وسجل الجزائري عبدالرحيم دغموم وأحمد الشيخ هدفي المصري في الدقيقتين 36 و60.

4 أبريل 2023 فاز المصري 3-2 وسجل للمصري محمد عبداللطيف جريندو وإسلام أبوسليمة وعبده يحيى في الدقائق 25 و60 و87 وسجل للزمالك الجزائري عماد أبوبكر مدافع المصري في مرمى فريقه وناصر منسي في الدقيقتين 1 و21.

14 ديسمبر 2023 فاز المصري بهدف سجله الجزائري غيلاس جناوي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.