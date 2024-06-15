تردد قناة تكبيرات عيد الأضحى 2024 نايل سات.. وصيغها المأثورة

زاد البحث عن تردد قناة تكبيرات عيد الأضحى 2024 عبر محرك البحث العالمي جوجل حيث تمثل التكبيرات جزء لا يتجزأ من فرحة تقاليد العيد في الدين الإسلامي تعبيرا عن شكرهم وامتنانهم لنعمة العيد وتحقيق فريضة الحج ويمكن أن تكون في المساجد والساحات العامة حيث يتبادل المسلمون التهاني.

تردد قناة تكبيرات عيد الأضحى 2024

يمكن ضبط تردد قناة تكبيرات عيد الأضحى 2024 والتي تعد من العادات التي تحدث بهجة في نفوس الملايين من المسلمين من خلال الإحداثيات التالية:-

قناة تكبيرات العيد

القمر الصناعي:- نايل سات.

التردد:- 10922.

الاستقطاب:- عمودي.

معدل تصحيح الخطأ: - 8/7.

معامل الترميز:- 27500.

صيغ تكبيرات عيد الأضحى 2024

وردت العديد من صيغ تكبيرات العيد ولكن الشائع منها ما يلي:-

الله أكبر.. اللع أكبر.. لا إله إلا الله.. الله أكبر.. الله أكبر.. ولله الحمد.. الله أكبر كبيرة.. والحمد لله كثيرا.. وسبحان الله بكرة وأصيلا.. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده.. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا.



متى تبدأ تكبيرات العيد؟

تبدأ تكبيرات العيد من ليلة العيد في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة وحتى عصر اليوم الرابع من كل عام فيما يأتي موعيد صلاة العيد في المحافظات كما يلي:-

موعد صلاة العيد في محافظة القاهرة في تمام الساعة 6:18 صباحا.

موعد صلاة العيد في محافظة الإسكندرية في تمام الساعة 6:20 صباحا.

موعد صلاة العيد في محافظة السويس في تمام الساعة 6:13 صباحا.

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