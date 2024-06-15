عرض فيلم "اللعب مع العيال" بسينما الشعب في كفر الشيخ خلال عيد الأضحي

أعلنت ثقافة كفر الشيخ عرض فيلم "اللعب مع العيال" بسينما المركز الثقافي بكفر الشيخ، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بعيد الأضحى المبارك، ويأتي عرض الفيلم ضمن مشروع "سينما الشعب" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة، ويهدف إلى تقديم أحدث الأعمال السينمائية للجمهور بأسعار مخفضة إذ تبلغ سعر تذكرة الدخول 40 جنيها.

وفيلم اللعب مع العيال يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم محمد إمام وباسم سمرة وأسماء جلال ودينا ويزو ومصطفى غريب، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

وينافس فيلم اللعب مع العيال في دور العرض السينمائية بجانب فيلم ولاد رزق 3 وعصابة الماكس وأهل الكهف.

جاء فيلم اللعب مع العيال، بطولة محمد إمام، أسماء جلال، ويزو، في المركز الثاني إذ جمع أول أمس الخميس مليون جنية في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.

وكان محمد إمام، روج لأجدد أعمال السينمائية، فيلم اللعب مع العيال، والذي انطلق عرضه لينافس ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك 2024.

نشر محمد إمام، صورة من كواليس تصوير فيلم اللعب مع العيال، عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، معلقًا:" توكلنا على الله، اللعب مع العيال ابتداءا من بعد بكره الخميس 13 يونيو، بجميع السينمات في مصر والوطن العربي ".



فيلم اللعب مع العيال، يشارك في بطولته مجموعة من النجوم، وهم:" محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأول مع النجم محمد إمام.



تدور أحداث اللعب مع العيال في إطار من كوميدي، حول مدرس التاريخ (علام) والذي يجسده محمد إمام، يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

ويجسد الفنان محمد إمام خلال الفيلم شخصية علام وهو مدرس تاريخ، تدفعه الظروف للانتقال للعمل مع البدو في الصحراء ليواجه العديد من المفارقات الكوميدية، وجرى تصويره في 5 محافظات وهي القاهرة، مرسى مطروح، دمياط، جنوب سيناء، البحر الأحمر.