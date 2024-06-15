السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عرض فيلم "اللعب مع العيال" بسينما الشعب في كفر الشيخ خلال عيد الأضحي

فيلم اللعب مع العيال
فيلم اللعب مع العيال

أعلنت ثقافة كفر الشيخ عرض فيلم "اللعب مع العيال" بسينما المركز الثقافي بكفر الشيخ، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بعيد الأضحى المبارك، ويأتي عرض الفيلم ضمن مشروع "سينما الشعب" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة، ويهدف إلى تقديم أحدث الأعمال السينمائية للجمهور بأسعار مخفضة إذ تبلغ سعر تذكرة الدخول 40 جنيها.

وفيلم اللعب مع العيال يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم محمد إمام وباسم سمرة وأسماء جلال ودينا ويزو ومصطفى غريب، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

وينافس فيلم اللعب مع العيال في دور العرض السينمائية بجانب فيلم ولاد رزق 3 وعصابة الماكس وأهل الكهف.

جاء فيلم اللعب مع العيال، بطولة محمد إمام، أسماء جلال، ويزو، في المركز الثاني إذ جمع أول أمس الخميس مليون جنية في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.

وكان محمد إمام، روج لأجدد أعمال السينمائية، فيلم اللعب مع العيال، والذي انطلق عرضه لينافس ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك 2024.

txt

محافظ كفر الشيخ يعلن الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى

نشر محمد إمام، صورة من كواليس تصوير فيلم اللعب مع العيال، عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، معلقًا:" توكلنا على الله، اللعب مع العيال ابتداءا من بعد بكره الخميس 13 يونيو، بجميع السينمات في مصر والوطن العربي ".

txt

محافظ كفر الشيخ: توفير الخبز بكميات كافية وحملات تموينية خلال عيد الأضحى


فيلم اللعب مع العيال، يشارك في بطولته مجموعة من النجوم، وهم:" محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأول مع النجم محمد إمام.


تدور أحداث اللعب مع العيال في إطار من كوميدي، حول مدرس التاريخ (علام) والذي يجسده محمد إمام، يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

ويجسد الفنان محمد إمام خلال الفيلم شخصية علام وهو مدرس تاريخ، تدفعه الظروف للانتقال للعمل مع البدو في الصحراء ليواجه العديد من المفارقات الكوميدية، وجرى تصويره في 5 محافظات وهي القاهرة، مرسى مطروح، دمياط، جنوب سيناء، البحر الأحمر.

 

 

عيد الأضحى سينما الشعب اللعب مع العيال ثقافة كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ

مواد متعلقة

زراعة 327 ألف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية بكفرالشيخ

محافظ كفر الشيخ يعلن الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى

كفر الشيخ تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك

محافظ كفر الشيخ: توفير الخبز بكميات كافية وحملات تموينية خلال عيد الأضحى

محافظ كفرالشيخ: زيادة المسطحات الخضراء لتحقيق الاستدامة البيئية

انطلاق ماراثون الدراجات بمصيف بلطيم فى كفرالشيخ

رصف الشوارع الرئيسية بمركزي بلطيم والرياض في كفر الشيخ

"العين تُدخل القبر".. وفاة أصغر حاج بعد ساعات من نشر والدته صورته على "فيسبوك"

الأكثر قراءة

حكم من أكل أوشرب ناسيا في صيام يوم عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب

عاجل| نكشف خطة الأهلى لإنقاذ صفقة زين الدين بلعيد قبل رحيله إلى الدورى البلجيكى

طقس عيد الأضحى 2024.. مفاجأة فى أول أيام العيد

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

مواعيد عمل المخابز خلال إجازة عيد الأضحى 2024

قرار عاجل من النيابة بشأن عقار الساحل المنهار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صور

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا