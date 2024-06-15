محافظ بورسعيد يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى

بعث اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مصرنا الحبيبة باليمن والخير والبركات، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها وأن يحميها من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس.

كما وجه محافظ بورسعيد التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وكافة الوزراء والمحافظين والجهات المعنية، ورجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، ورئيسي مجلس النواب ومجلس الشيوخ، متمنيا من الله أن يديم الأمن والاستقرار بمصر، وأن تخطو مصر دائما نحو التنمية والرخاء والتقدم في كافة المجالات.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحياة الكريمة للمواطنين، من خلال العمل المتواصل خلال السنوات الماضية لتنفيذ خطط التنمية وإقامة كبرى المشروعات القومية التي ساهمت في عودة مكانة مصر الرائدة بين دول العالم، متمنيا من الله أن يعيد تلك المناسبات ومصر دائما تنتصر وتنهض وتحقق مزيد من الإنجازات.