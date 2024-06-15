السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مفتوحة بالمجان.. الإدارة العامة للمجازر تكشف استعداداتها لاستقبال الأضاحي بالمحافظات

الأضاحي
الأضاحي

كشف الدكتور طارق عبد المنعم، مدير عام الإدارة العامة للمجازر، عن استعدادات المجازر لاستقبال الأضاحي بجميع المحافظات، قائلًا: إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تشرف على كل المجازر.

الذبح متاح بالمجازر الحكومية فقط

وأضاف عبالمنعم، عبر مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية، أن مصر لديها أكثر من 490 مجزر حيوانات، وهي مفتوحة بالمجان للأضاحي طوال فترة العيد حتى رابع يوم، لافتًا إلى أن الذبح متاح بالمجازر الحكومية فقط، والأطباء يكشفون على الذبائح قبل وبعد الذبح.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمجازر، أن كل شيء في المجزر مجاني عدا الجزار الذي يتم جلبه إلى المجزر بواسطة الشخص صاحب الأضحية، كما يتم الكشف على الذبيحة قبل الذبح، ويجب أن تكون سليمة الأذن والقرن والعينين ودون إفرازات، فضلًا عن الكشف على السن لمعرفة مدى شرعية الذبح.

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