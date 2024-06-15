موعد صلاة عيد الأضحى 2024 فى المحافظات وكيفية صلاة العيد

يبحث العديد من الأشخاص على موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في المحافظات وكيفية صلاة العيد مع حلول عيد الأضحى 2024، ويزداد شوق المسلمين لمعرفة موعد صلاة العيد في محافظاتهم، الدستور تقدم لكم في هذا المقال تفاصيل موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في المحافظات.

موعد عيد الأضحى 2024

يوافق عيد الأضحى المبارك هذا العام 1445 هـ يوم الأحد 16 يونيو 2024، وقد أكدت الحسابات الفلكية ودار الإفتاء المصرية ذلك.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في المحافظات وكيفية صلاة العيد

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في المحافظات

تختلف مواعيد صلاة عيد الأضحى 2024 في المحافظات المصرية حسب موقعها الجغرافي، وإليك التفاصيل:

القاهرة والجيزة: تبدأ صلاة العيد في الساعة 6:18 دقيقة صباحًا. الإسكندرية: تبدأ صلاة العيد في الساعة 6:20 دقيقة صباحًا. الوجه البحري: تتراوح مواعيد صلاة العيد بين الساعة 6:05 و6:25 دقيقة صباحًا. الصعيد: تتراوح مواعيد صلاة العيد بين الساعة 5:55 و6:10 دقيقة صباحًا. الساحل الشمالي: تبدأ صلاة العيد في الساعة 6:15 دقيقة صباحًا. سيناء: تبدأ صلاة العيد في الساعة 5:50 دقيقة صباحًا.

شروط صلاة العيد

الطهارة: يجب على المسلم أن يكون على طهارة كاملة من الجنابة والحيض والنفاس. ستر العورة: يجب على المسلم أن يستر العورة، للرجال من السرة إلى الركبة، وللنساء جميع بدنها عدا الوجه والكفين. وقت الصلاة: يبدأ وقت صلاة العيد من طلوع الشمس إلى زوالها. المكان: يُسَنّ للمسلم أن يصلي العيد في المصلى، وهو المكان المُخصص لصلاة الجماعة، ولكن يجوز له أن يصليها في أي مكان آخر.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في المحافظات وكيفية صلاة العيد

كيفية صلاة العيد

تكبيرات الإحرام: يبدأ المسلم الصلاة بالتكبير سبع تكبيرات في الركعة الأولى وخمس تكبيرات في الركعة الثانية، مع رفع اليدين مع كل تكبيرة. قراءة القرآن الكريم: بعد التكبيرات في كل ركعة، يقرأ المسلم سورة الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم. الركوع والسجود: يركع ويسجد كما في الصلاة العادية. الخطبة: بعد الصلاة، يلقي الخطيب خطبتين، يتناول فيهما أحكام العيد ومواعظه. التسليم: يسلم المسلم في نهاية الصلاة.

أدعية صلاة العيد

دعاء الاستفتاح: "اللهم افتح لي أبواب رحمتك، واختم لي بالصالحات، واجعل لي هذا اليوم خير يومٍ مررت به، واجعل لي هذه الساعة خير ساعةٍ مررت بها". دعاء بعد التكبيرات: "اللهم لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، أنت المنعم والواهب، أنت المعز والمذل، أنت المقدم والمؤخر، أنت الأول والآخر، أنت الظاهر والباطن، أنت تعلم ما في السماوات وما في الأرض، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك". دعاء بعد قراءة القرآن: "اللهم أعوذ بك من شر ما قرأت، وازددتُ منك علمًا وإيمانًا". دعاء بعد الصلاة: "اللهم تقبل منا صلاتنا، وتقبل منا دعاءنا، وتقبل منا تقرباتنا، وارحمنا يا رحيم، ولا تكلنا إلى أنفسنا، ولا تهلكنا إلا برحمتك يا أرحم الراحمين".

نصائح مهمة لصلاة عيد الأضحى 2024