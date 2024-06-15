السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عمرو دياب يطرح "تتحبي"

بوستر أغنية عمرو
بوستر أغنية عمرو دياب الجديدة

طرح عمرو دياب أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم "تتحبي" عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى.

الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد يحيى، ميكس وماستر أمير محروس.

وروج عمرو دياب للأغنية من خلال نشر البوستر الرسمي لها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وإنستجرام، وعلق قائلاً: "حصريًا، اسمع أغنية عمرو دياب الجديدة "تتحبي" الآن عبر يوتيوب، من كلمات: تامر حسين، ألحان وتوزيع: محمد يحيى، ميكس وماستر: أمير محروس، إنتاج Nay".

وتعتبر أغنية "تتحبي" ثاني أغنيات عمرو دياب من أحدث ألبوماته، حيث تم طرح الأسبوع الماضي برومو لأولى أغنيات الألبوم والتي تحمل اسم "الطعامة". وقد تصدر برومو الأغنية محركات البحث بعد ساعات قليلة من طرحه لها، ومن المتوقع طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

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