طريقة عمل الفتة بالخل والثوم.. زينة مائدة عيد الأضحى 2024

تزايد عمليات البحث حول عمل الفتة التي هي أحد أشهر الأطباق التقليدية التي تُزين مائدة عيد الأضحى، وتتميز بمزيج فريد من النكهات التي تعطيها مذاق مميز، يمكنك تحضيرها من خلال الوصفات التالية.

طريقة عمل الفتة بالخل والثوم

"الفتة" من الأكلات الاسياسية في عيد الاضحي، وطبق رئيسي على مائدة المصريين خاصة في المناسبات، ويمكن تحضيرها بعدة طرق؛ ومنها الفتة بالخل والثوم.

مقادير عمل الفتة بالخل والثوم

1-كيلو لحم على حسب نوع الاضحية.

2-نصف كيلو أرز مصري.

3-خبز مقطع ومحمص بالفرن.

4-بصلة.

7-ستة فص ثوم مفروم.

8-اثنين ملعقة كبيرة سمن.

9-نصف كوب خل أبيض.

10-اربعة حبات هيل.

11-ملح وفلفل أسود.

مقادير تجهيز الصلصة

1-فص ثوم مفروم.

2-كوبان من عصير الطماطم.

3-ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

4-ملعقة كبيرة من السمن.

5-ملعقة صغيرة من القرفة.

6-ملح وفلفل أسود.

طريقة تحضير الفتة

الخطوة الاولي نضع الماء في حلة متوسطة الحجم ويرفع على النار، ويترك حتى الغليان.

الخطوة الثانية نضيف إليه اللحم والبصل والجزر وتتبل بالملح والفلفل الأسود.

الخطوة الثالثة نضيف إليها الهيل ونترك المكونات على النار حتى تمام نضج اللحم.

والخطوة الرابعة نضع في حلة أخرى على النار السمن ويضاف إليه الأرز ويقلب.

الخطوة الخامسة نضيف عليها مرق اللحم ونتركه حتى الغليان، ونهدئ النار حتى تمام النضج.

الخطوة السادسة نجهيز طبقًا ونضع به الخبز المحمص.

الخطوة السابعة في صينة على النار يتم تحمير الثوم فى السمن حتى يتغير لونه.

الخطوة الثامنة نضيف إليه الخل ونتركها تغلي قليلًا على النار.

الخطوة التاسعة نضيف إليه مرق اللحم وتترك قليلًا حتى الغليان ويصب على الخبز في الطبق ويتم وضع الأرز عليه.

الخطوة العاشرة في حلة اخري على النار يتم وضع السمن ويحمر بها الثوم ويضاف إليها عصير الطماطم ومعجون الطماطم.

الخطوة الاخيرة نضيف الملح والفلفل الأسود والقرفة ونتركها على النار حتى تتسبك ويضاف إليها مرق اللحم وتترك حتى الغليان وتوضع فوق طبق الفتة ويرص عليها اللحم بعد تحميرها.