فريدة الشوباشى: الجهود المصرية فى القضية الفلسطينية متفردة ولن تتكرر

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي إن الجهود المصرية في القضية الفلسطينية متفردة ولن تتكرر، مؤكدة أن إسرائيل لا تلتزم بالقوانين الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية بسبب الدعم الأمريكي.

وأضافت الشوباشي، خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر ترفض التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما جعل القضية محط اهتمام من جميع دول العالم.

المساعدات تدعم الفلسطينيين في ظل العراقيل التي تضعها إسرائيل

وأوضحت الكاتبة الصحفية أن المساعدات المصرية الآتية إلى مصر من دول أخرى تدعم الفلسطينيين حتى في ظل العراقيل التي تضعها إسرائيل، مشيرة إلى دور مصر المحوري في دعم القضية الفلسطينية.

ونوهت الكاتبة الصحفية بأن حرب التجويع أمر بشع، وكل حاكم أو مسئول يلتقي الرئيس السيسي يتحدث إليه عن غزة وعما حدث فيها، حيث يستقطب الرئيس المواقف لصالح الفلسطينيين.