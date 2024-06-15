السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بدوري نايل 2024 والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك

موعد مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي، بدوري نايل والقنوات الناقلة لها، أصبح هو الأكثر بحثا وتداولا مؤخرا على كافة محركات جوجل.

موعد مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي بدوري نايل

يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، في تمام السابعة مساء بعد غدا الإثنين، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (2024)، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بدوري نايل

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت سواء 1 أو 2 مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (2024)، في تمام السابعة مساء بعد غدا الإثنين، على الهواء مباشرة.

ويسبق مباراة الزمالك أمام الفريق البوسعيدي، تقديم أستوديو تحليلي، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين.

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موقف الزمالك بجدول دوري نايل

يحتل الزمالك، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 31 نقطة، بواقع 9 انتصارات و4 تعادلات و5 هزائم، بعدما خاض الفارس الأبيض حتى الآن 18 مباراة.

ولايزال يمتلك أبناء ميت عقبة، 7 مؤجلات أخرى، أمام كلا من فاركو، من الجولة الثانية عشر تقام الجمعة المقبلة، وطلائع الجيش السادسة عشر، وبلدية المحلة السابعة عشر، وبيراميدز الثامنة عشر، والمقاولون العرب التاسعة عشر، وإنبي الثانية والعشرون، وزد الثالثة والعشرون.

المصري يسقط الزمالك

تجرع الزمالك، مرارة الهزيمة بهدف نظيف، أمام النسر البورسعيدي، خلال مواجهة الدور الأول بين الفريقين، سجله الجزائري غيلاس غناوي.

السعيد يسجل أول أهدافه تاريخيا 

سجل عبدالله السعيد، جناح الأهلي وبيراميدز السابق والمنتخب الوطني الأول، أول أهدافه تاريخيا بقميص الزمالك، بعدما ساهم في ريمونتادا الفارس الأبيض القاتلة والمثيرة، أمس الجمعة على حساب سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف.

وكان عبدالله السعيد، انضمام لصفوف الزمالك، خلال شهر يناير الماضي، قادما من بيراميدز، وذلك لمدة موسم ونصف الموسم. 

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