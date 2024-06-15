السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بأسعار مُخفضة..

عرض فيلم " ولاد رزق 3" بسينما هيبس بمركز الخارجة في الوادي الجديد

سينما هيبس
سينما هيبس

قالت ابتسام عبدالمريد، مدير عام الثقافة بالوادي الجديد، إنه سيتم عرض فيلم "ولاد رزق 3" بسينما هيبس بمركز الخارجة طوال أيام عيد الأضحى المبارك بأسعار تذاكر مُخفَّضة من خلال مشروع "سينما الشعب"، تحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بعيد الأضحى المبارك، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

وأضافت عبدالمريد، أن الحفلات بسينما هيبس بمركز الخارجة ستُقام من الساعة 10 صباحًا، وحتى 12 منتصف الليل، بسعر موحد ومخفض 40 جنيهًا للتذكرة.

مشروع "سينما الشعب"

وأوضحت عبد المريد، أن مشروع "سينما الشعب" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة، ويهدف إلى تقديم أحدث الأعمال السينمائية للجمهور بأسعار مخفضة بمواقع قصور الثقافة المنتشرة بالمحافظات وخاصة التي تفتقر لوجود دور عرض سينمائي، ضمن برامج العدالة الثقافية للوزارة، وينفذ بإشراف الفنان تامر عبدالمنعم، المدير التنفيذي للمشروع.

جدير بالذكر أنه تم تشغيل سينما هيبس بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد بعد توقف دام أكثر من 20 عامًا وجرى إحلالها وتطويرها بتكلفة 23 مليون جنيه، وتبلغ مساحة السينما 1156 م2، وتضم مسرحًا كبيرًا مجهزًا للعرض السينمائي، و6 مكاتب إدارية، وقاعة كبار الزوار.

وبدأت عروض الأفلام في الأعياد والمناسبات في عدد من الحفلات؛ تنفيذًا لخطة وزارة الثقافة للتيسير على المواطن في الحصول على المنتج الثقافي بأسعار رمزية، ضمن استراتيجيتها لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية وتوفير عروض للأفلام الحديثة بأسعار مناسبة.

مدير عام الثقافة الوادي الجديد عرض فيلم ولاد رزق 3 بسينما هيبس بمركز الخارجة أيام عيد الأضحى المبارك بأسعار تذاكر مخفضة مشروع سينما الشعب احتفالات وزارة الثقافة 40 جنيها للتذكرة

مواد متعلقة

صحة الوادى الجديد: استمرار صرف ألبان الأطفال خلال عيد الأضحى

محافظ الوادى الجديد: محاضر لمزارعى الأرز وإزالات فورية للزراعات المخالفة

تعرف على أماكن التنزه والاحتفال بعيد الأضحى في الوادي الجديد

حملة مكبرة لإزالة مزارع الأرز المخالفة في الوادى الجديد (صور)

كلية الطب البيطرى بالوادى الجديد تقدم 8 نصائح للحفاظ على لحوم الأضاحى

نجاح زراعة 2056 فدانًا من محصول القطن جنوب الوادى

مواعيد صلاة عيد الأضحى فى الوادى الجديد

11 ساحة و202 مسجد لأداء صلاة عيد الأضحى فى الوادى الجديد

الأكثر قراءة

حكم من أكل أوشرب ناسيا في صيام يوم عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب

نكشف خطة الأهلى لإنقاذ صفقة زين الدين بلعيد قبل رحيله إلى الدورى البلجيكى

عاجل| "التموين" تعلن مواعيد عمل المخابز في أول أيام عيد الأضحى 2024 (تفاصيل)

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

اغتصبوها وخطفوا بنتها.. تفاصيل تعدي 3 جنسيًا على سيدة في مشتل بالملك الصالح

طقس عيد الأضحى 2024.. مفاجأة فى أول أيام العيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

العيد في قصر الخديوي

د. منى حلمى

العيد. وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

صور

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا