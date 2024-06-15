عرض فيلم " ولاد رزق 3" بسينما هيبس بمركز الخارجة في الوادي الجديد

بأسعار مُخفضة..

قالت ابتسام عبدالمريد، مدير عام الثقافة بالوادي الجديد، إنه سيتم عرض فيلم "ولاد رزق 3" بسينما هيبس بمركز الخارجة طوال أيام عيد الأضحى المبارك بأسعار تذاكر مُخفَّضة من خلال مشروع "سينما الشعب"، تحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بعيد الأضحى المبارك، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

وأضافت عبدالمريد، أن الحفلات بسينما هيبس بمركز الخارجة ستُقام من الساعة 10 صباحًا، وحتى 12 منتصف الليل، بسعر موحد ومخفض 40 جنيهًا للتذكرة.

مشروع "سينما الشعب"

وأوضحت عبد المريد، أن مشروع "سينما الشعب" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة، ويهدف إلى تقديم أحدث الأعمال السينمائية للجمهور بأسعار مخفضة بمواقع قصور الثقافة المنتشرة بالمحافظات وخاصة التي تفتقر لوجود دور عرض سينمائي، ضمن برامج العدالة الثقافية للوزارة، وينفذ بإشراف الفنان تامر عبدالمنعم، المدير التنفيذي للمشروع.

جدير بالذكر أنه تم تشغيل سينما هيبس بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد بعد توقف دام أكثر من 20 عامًا وجرى إحلالها وتطويرها بتكلفة 23 مليون جنيه، وتبلغ مساحة السينما 1156 م2، وتضم مسرحًا كبيرًا مجهزًا للعرض السينمائي، و6 مكاتب إدارية، وقاعة كبار الزوار.

وبدأت عروض الأفلام في الأعياد والمناسبات في عدد من الحفلات؛ تنفيذًا لخطة وزارة الثقافة للتيسير على المواطن في الحصول على المنتج الثقافي بأسعار رمزية، ضمن استراتيجيتها لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية وتوفير عروض للأفلام الحديثة بأسعار مناسبة.