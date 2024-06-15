السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد عروض "أهل الكهف" في سينما الشعب بأسيوط

سينما الشعب بأسيوط
سينما الشعب بأسيوط

كشف ضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، أن سينما الشعب بمحافظة أسيوط ابتداءً من اليوم وطوال أيام عيد الأضحى المبارك، سوف تعرض فيلم "أهل الكهف" بسعر التذكرة 40 جنيهًا للفرد الواحد.

وأوضح أن الأطفال أقل من 5 سنوات مجانًا وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، حيث تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني فعاليات مشروع سينما الشعب بالإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، من خلال الإدارة العامة للثقافة السينمائية.

مواعيد العرض السينمائي بسينما الشعب في أسيوط

وأضاف ضياء مكاوي، أن سينما قصر ثقافة أسيوط تواصل عروض سينما الشعب والتي تعرض  فيلم "أهل الكهف" من الساعة ١٢ ظهرًا إلى الساعة ٣ عصرًا، ومن الساعة  ٣عصرًا إلى الساعة ٦ مساءً، ومن الساعة ٦ مساءً إلى الساعة ٩ مساءً، ومن الساعة ٩ مساءً إلى الساعة ١٢صباحًا، ومن الساعة ١٢ صباحًا إلى الساعة ٣ فجرًا.

فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، بسنت شوقي، هاجر أحمد، صبري فواز، رشوان توفيق، أحمد وفيق، معالجة سينمائية للكاتب أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي أن وزارة الثقافة حريصة على توفير أماكن للترفيه وخدمة لأبناء المحافظة خاصة في المجال السينمائي من خلال سينما الشعب والتي توفر عروضًا سينمائية بأسعار مخفضة طوال أيام العام.

سينما الشعب بأسيوط
سينما الشعب بأسيوط
سينما الشعب بأسيوط
سينما الشعب بأسيوط
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